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「復仇者5」導演確認 「尚氣」德斯汀克雷頓領軍

記者陳建嘉／即時報導
「復仇者聯盟：康的王朝」已找到新導演。(取材自推特)
「復仇者聯盟：康的王朝」已找到新導演。(取材自推特)

自從羅素兄弟（Russo Brothers）表明自己並未回歸漫威電影宇宙，不會執導「復仇者聯盟5」以及「復仇者聯盟6」之後，外界好奇會由誰來接任，沒想到不到一天就已確認，「好萊塢報導者」獨家報導，指出「尚氣導演德斯汀克雷頓（Destin Cretton）就是新任「復仇者聯盟5：康的王朝」（Avengers：The Kang Dynasty）導演，雖還未被漫威官方正式確認，但因為「好萊塢報導者」是權威媒體，幾乎已經完全確認。

德斯汀克雷頓曾因執導獨立製片「她和她的小鬼們」（Short Term 12）、「玻璃城堡」（The Glass Castle）以及「不完美的正義」（Just Mercy）聞名，連續三部電影都與「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）合作，兩人戲裡戲外都有深厚情誼，德斯汀更前往漫威執導「尚氣與十環傳奇」（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），締造全球4.32億票房佳績，續集也已經拍板定案，德斯汀目前也另要與「荒唐分局」製片安德魯格斯特合作新喜劇影集，沒想到還能夠分身籌備「復仇者聯盟：康的王朝」，至於「復仇者聯盟6：秘密戰爭」（Avengers：Secret Wars）目前仍未確認導演。

德斯汀克雷頓拍「尚氣與十環傳奇」相當愉快，他受訪時常以亞裔身分為榮，因為母親是日裔美髮師，父親則是擁有愛爾蘭與斯洛伐克的消防員，但他從小就熱愛亞洲電影，偶像是李安、王家衛，也說梁朝偉是自己最喜歡的演員，當初「尚氣與十環傳奇」能找來梁朝偉擔綱反派「文武」時，更直呼夢想成真，如今接任導演，外界也好奇「尚氣」劉思慕的戲分是否會加重。

「復仇者聯盟：終局之戰」曾締造全球影史票房亞軍的奇蹟。(取材自推特)
「復仇者聯盟：終局之戰」曾締造全球影史票房亞軍的奇蹟。(取材自推特)
「尚氣」導演德斯汀克雷頓確定接任「復仇者聯盟5」導演。(圖：迪士尼提供)
「尚氣」導演德斯汀克雷頓確定接任「復仇者聯盟5」導演。(圖：迪士尼提供)

復仇者聯盟 尚氣 導演

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