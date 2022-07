「復仇者5」導演確認 「尚氣」德斯汀克雷頓領軍

「復仇者聯盟:康的王朝」已找到新導演。(取材自推特)

自從羅素兄弟(Russo Brothers)表明自己並未回歸漫威電影宇宙,不會執導「復仇者聯盟 5」以及「復仇者聯盟6」之後,外界好奇會由誰來接任,沒想到不到一天就已確認,「好萊塢報導者」獨家報導,指出「尚氣 」導演 德斯汀克雷頓(Destin Cretton)就是新任「復仇者聯盟5:康的王朝」(Avengers:The Kang Dynasty)導演,雖還未被漫威官方正式確認,但因為「好萊塢報導者」是權威媒體,幾乎已經完全確認。

德斯汀克雷頓曾因執導獨立製片「她和她的小鬼們」(Short Term 12)、「玻璃城堡」(The Glass Castle)以及「不完美的正義」(Just Mercy)聞名,連續三部電影都與「驚奇隊長」布麗拉森(Brie Larson)合作,兩人戲裡戲外都有深厚情誼,德斯汀更前往漫威執導「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),締造全球4.32億票房佳績,續集也已經拍板定案,德斯汀目前也另要與「荒唐分局」製片安德魯格斯特合作新喜劇影集,沒想到還能夠分身籌備「復仇者聯盟:康的王朝」,至於「復仇者聯盟6:秘密戰爭」(Avengers:Secret Wars)目前仍未確認導演。

德斯汀克雷頓拍「尚氣與十環傳奇」相當愉快,他受訪時常以亞裔身分為榮,因為母親是日裔美髮師,父親則是擁有愛爾蘭與斯洛伐克的消防員,但他從小就熱愛亞洲電影,偶像是李安、王家衛,也說梁朝偉是自己最喜歡的演員,當初「尚氣與十環傳奇」能找來梁朝偉擔綱反派「文武」時,更直呼夢想成真,如今接任導演,外界也好奇「尚氣」劉思慕的戲分是否會加重。