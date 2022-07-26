討厭IG改版 金卡戴珊姊妹：別想成為TikTok 百萬人按讚

話題姊妹花凱莉珍娜（Kylie Jenner）與金卡戴珊（Kim Kardashian）在限時動態上點名Instagram，要它「不要想成為TikTok」。(取材自the verge)

話題姊妹花凱莉珍娜（Kylie Jenner）與金卡戴珊（Kim Kardashian）25日在限時動態上點名Instagram，要它「不要想成為TikTok 」，擁有上億粉絲的兩姊妹貼文擁有超過110萬讚數與分享。

根據《The Verge》報導，凱莉珍娜先在自己限時動態上，分享他人貼文「讓INSTAGRAM（IG）是INSTAGRAM，不要想成為TikTok，我只想看到我朋友的可愛照片」，一吐對INSTAGRAM新設計的不滿，隨後金卡戴珊也分享同一貼文。

作為Meta旗下產品的INSTAGRAM近期狂推新功能Reels，並透過獎勵機制鼓勵創作者多使用，而INSTAGRAM更新後的介面許多用戶都認為，和TikTok有很多共同之處，像是在滑動頁面時，隨機出現陌生人的短影片等，讓不少使用者不滿。

在社群 上有強大影響力的凱莉珍娜與金凱戴珊的發言讓不少用戶揚聲贊同，連帶讓 Change.org上的連署都有超過10人簽署。2018年就曾發生過凱莉珍娜在推特上表態「拒用重新設計後的Snap」，隔天讓Snap股價 重挫，市值損失約13億美元。

針對被兩大名人齊聲建議的INSTAGRAM則尚未對此事件回應。