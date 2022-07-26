蜜拉索維諾曾遭騷擾 著名老爸說要把淫魔打到坐輪椅

蜜拉索維諾（右）與父親保羅感情深厚。（美聯社）

女星蜜拉索維諾不僅是哈佛畢業，還曾赴北京留學，會講中文，曾替自己取了中文名字「蘇米娜」，也與周潤發合作過「替身殺手」，和金城武合演過「死神通告」，並在「阿珠與阿花」搞笑耍寶，更到過台灣宣傳。她的父親保羅，25日上午在佛州傑克森維爾市的醫院中去世，享壽83歲。蜜拉發文哀悼，稱保羅是最好的父親，他那充滿愛、歡樂與智慧的人生已結束，為此感到心碎。

➤➤➤「四海好傢伙」黑道首腦 保羅索維諾83歲辭世

保羅索維諾83歲去世。（美聯社）

蜜拉索維諾有雙修長美腿，遺傳自父親保羅的高大體型，保羅因為冷峻的外型，常接到扮演幫派分子或是警察 的邀約，他在「四海好傢伙」飾演黑幫家族首腦，堪稱是電影中最為人印象深刻的演出，但他其實最喜歡的是詩歌、繪畫與歌劇，眾多作品裡也只有在「洛基」名導約翰艾維遜執導的「大城小調」有機會扮男主角大談浪漫戀情。

蜜拉索維諾（右）曾和周潤發合演「替身殺手」。圖／摘自imdb

當蜜拉以「非強力春藥」奪得奧斯卡獎 ，保羅既驕傲又感動，後來聽聞蜜拉被「淫魔製片」哈維溫斯坦騷擾，被封殺以至於事業重挫，曾憤怒表示要讓哈維以後只能坐輪椅、不能走路。

好萊塢 群星紛紛安慰蜜拉，要她早日走出喪父之痛。

蜜拉索維諾曾到台灣宣傳。圖／本報系資料照片

而曾於經典恐怖片「天魔」扮演追查真相反遭不測的攝影師、「鐵達尼號」中飾演反派比利贊恩左右手的英國資深演技派男星大衛華納，一度在好萊塢頗為搶手，還曾演出過「電子世界爭霸戰」、「兩世奇人」等名片，傳出在倫敦一所專門照料演藝界人士的安養中心去世，享壽80歲，家人表示過去一年半他都優雅面對罹患癌症相關疾病，他的離世也讓他們心情沉重。