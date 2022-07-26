威尼斯影展公布競賽片 龐德女郎「18禁」扮夢露搶影后

安娜狄阿瑪斯將以「金髮夢露」角逐威尼斯影后。圖／摘自imdb

第79屆威尼斯影展將從今年8月31日進行到9月10日，由奧斯卡 影后茱莉安摩爾領軍的評審團決定大獎得主，主辦單位公布各單元片單，休傑克曼、凱特布蘭琪、提摩西夏勒梅、安娜狄阿瑪斯等紅星新作都殺進正式競賽，一度因「神鬼傳奇」系列大紅後來走下坡、身形走樣的布蘭登費雪，也將以新作「鯨魚」角逐影帝大獎。

今年威尼斯影展正式競賽片最受矚目之一，莫過於「007 生死交戰」性感龐德女郎安娜狄阿瑪斯扮演經典女神瑪麗蓮夢露的「金髮夢露」，這部片在美國被列入尺度最寬的NC-17級（17歲以下觀眾不得欣賞），等同於過往的X級，外界好奇描述夢露的電影為何會這麼嚴重，更好奇導演 安德魯多明尼克的手法有多大膽？而女主角安娜又將有多開放的演出？安德魯上一次參加威尼斯影展競賽，就以「刺殺傑西」讓布萊德彼特登上影帝寶座，安娜因此被視為影后的強力人選之一。

近年來似有谷底回升態勢的布蘭登費雪，則主演「黑天鵝」鬼才名導戴倫艾隆諾夫斯基的新作「鯨魚」，角色是積極想和感情疏離的女兒拉近關係的中年爸爸，剛好劇情需要這個爸爸身材肥胖，布蘭登的身形符合需求，各方期待他在片中的突破演出。

布蘭登搶威尼斯影帝的大對手之一，會是「兒子」中的休傑克曼，這部片是安東尼霍普金斯拿下奧斯卡影帝的「父親」續作，除了安東尼也回歸，還有曾因「女人碎片」得到威尼斯影后的凡妮莎柯比加入，預期將是眾星演技大競賽。

提摩西夏勒梅繼去年帶著「沙丘」赴威尼斯影展參加特映後，今年有與「以你的名字呼喚我」導演再攜手的新片「骨與所有」加入競賽，他也有機會爭取影帝榮銜。

除了競賽片不乏巨星和名導作品外，非競賽的觀摩片單也頗精彩，已故南韓名導金基德的遺作「神召」、女星奧莉薇亞懷德執導的「別擔心親愛的」、丹麥名導拉斯馮提爾最新完成的迷你影集「醫院風雲3」5集全部內容等都會呈現觀眾眼前。

今年各單元雖然缺乏華人影片，但楊德昌生前曾參加坎城影展 競賽的作品「獨立時代」，入選「威尼斯經典」單元，修復版將進行世界首映。