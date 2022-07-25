誰是大嘴巴？梅根氣貝克漢亂爆料 自己也被威廉提防

凱特（前排左起）、威廉被傳對哈利、梅根充滿顧忌，擔憂彼此私下談話被他們外洩給媒體。（路透資料照片）

到底誰才是愛亂爆料的大嘴巴？才在英國上市就引起熱議的「復仇—梅根 、哈利 與溫莎王族之間的戰爭」（直譯）一書，揭露外界以為是好友的哈利王子和妻子梅根、大衛貝克漢與妻子維多莉亞，其實早就失和，也因此貝克漢家長子布魯克林在美國與億萬千金妮可拉佩茲的婚禮，住英國的威廉王子和妻子凱特 都接到請帖，住美國的哈利、梅根完全未受邀。至於彼此翻臉的原因，就是梅根懷疑維多莉亞主動對媒體爆料，導致自己的一堆秘密都被外界知悉。

梅根在嫁給哈利之前早就是公眾人物，除了是影集「無照律師」的連戲主角之一，也經營自己的公益事業，她希望能掌控自身在媒體上的形象，對於不想讓外界知道的私事曝光，格外不能接受。

「復仇」一書稱梅根懷疑維多莉亞貝克漢，貝克漢一家為了挺自家人，與哈利之間的交情因此破壞，所以哈利和梅根婚禮雖曾邀貝克漢夫婦參加，但貝克漢長子娶妻，哈利和梅根雙雙沒在賓客名單上。

然而梅根提防別人，自己也被提防，英國皇室專家凱蒂妮可說：「哈利與梅根之前返英參加女王即位70周年的慶祝活動，與兄嫂威廉、凱特幾乎沒怎麼相處，除了威廉和凱特的行程真的很忙很滿之外，也許也顯示了他們對哈利、梅根缺乏信任感。」

凱蒂妮可表示，威廉與凱特深怕跟哈利、梅根講的話，日後都會刊登在媒體，或是他們受訪時脫口而出的話，造成更尷尬的情況，因此寧可和他們減少相處時間，免得讓他們聽到太多。倘若哈利與梅根想要和威廉與凱特多接觸，得先重新贏回威廉與凱特的信任。