我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國警告波洛西不得訪台 前議長金瑞契推文怒嗆

CNN：波洛西訪台恐引中國空前回應 動武可能性低

誰是大嘴巴？梅根氣貝克漢亂爆料 自己也被威廉提防

記者蘇詠智／即時報導
凱特（前排左起）、威廉被傳對哈利、梅根充滿顧忌，擔憂彼此私下談話被他們外洩給媒體。（路透資料照片）
凱特（前排左起）、威廉被傳對哈利、梅根充滿顧忌，擔憂彼此私下談話被他們外洩給媒體。（路透資料照片）

到底誰才是愛亂爆料的大嘴巴？才在英國上市就引起熱議的「復仇—梅根哈利與溫莎王族之間的戰爭」（直譯）一書，揭露外界以為是好友的哈利王子和妻子梅根、大衛貝克漢與妻子維多莉亞，其實早就失和，也因此貝克漢家長子布魯克林在美國與億萬千金妮可拉佩茲的婚禮，住英國的威廉王子和妻子凱特都接到請帖，住美國的哈利、梅根完全未受邀。至於彼此翻臉的原因，就是梅根懷疑維多莉亞主動對媒體爆料，導致自己的一堆秘密都被外界知悉。

梅根在嫁給哈利之前早就是公眾人物，除了是影集「無照律師」的連戲主角之一，也經營自己的公益事業，她希望能掌控自身在媒體上的形象，對於不想讓外界知道的私事曝光，格外不能接受。

「復仇」一書稱梅根懷疑維多莉亞貝克漢，貝克漢一家為了挺自家人，與哈利之間的交情因此破壞，所以哈利和梅根婚禮雖曾邀貝克漢夫婦參加，但貝克漢長子娶妻，哈利和梅根雙雙沒在賓客名單上。

然而梅根提防別人，自己也被提防，英國皇室專家凱蒂妮可說：「哈利與梅根之前返英參加女王即位70周年的慶祝活動，與兄嫂威廉、凱特幾乎沒怎麼相處，除了威廉和凱特的行程真的很忙很滿之外，也許也顯示了他們對哈利、梅根缺乏信任感。」

凱蒂妮可表示，威廉與凱特深怕跟哈利、梅根講的話，日後都會刊登在媒體，或是他們受訪時脫口而出的話，造成更尷尬的情況，因此寧可和他們減少相處時間，免得讓他們聽到太多。倘若哈利與梅根想要和威廉與凱特多接觸，得先重新贏回威廉與凱特的信任。

梅根雖然討厭別人對外爆自己的料，卻也被別人提防。（路透資料照片）
梅根雖然討厭別人對外爆自己的料，卻也被別人提防。（路透資料照片）
維多莉亞貝克漢被指會主動對媒體爆料。（路透資料照片）
維多莉亞貝克漢被指會主動對媒體爆料。（路透資料照片）

梅根 哈利 凱特

上一則

山寨版謝霆鋒 靠模仿3年賺7.4萬美元

下一則

「四海好傢伙」演員保羅索維諾辭世 享壽83歲

延伸閱讀

哈利、梅根新書「復仇」指王室種族歧視「就是卡蜜拉」

哈利、梅根新書「復仇」指王室種族歧視「就是卡蜜拉」
英女王釋出善意願修補關係 哈利、梅根不賞臉？

英女王釋出善意願修補關係 哈利、梅根不賞臉？
新書：卡蜜拉曾稱哈利孩子 留紅髮爆炸頭會「很有趣」

新書：卡蜜拉曾稱哈利孩子 留紅髮爆炸頭會「很有趣」
梅根、哈利在紐約用餐 禁止顧客拍照 挨轟「限制自由」

梅根、哈利在紐約用餐 禁止顧客拍照 挨轟「限制自由」

熱門新聞

李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自IG）

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

2022-07-24 07:18

超人氣

更多 >
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬