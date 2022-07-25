傑愛大戰開打 揭江宏傑、福原愛撕破臉主因

福原愛(右)與江宏傑的恩愛畫面已成歷史，雙方如今撕破臉。圖／本報系資料照

江宏傑 昨因福原愛 帶走家人後失聯而焦急萬分，今透過公司表示已經收到福原愛的訊息，但仍無法透過視訊看到家人；福原愛今日發表聲明回應，表示江宏傑在交付家人時有所阻撓，自己必須報警處理才能帶走家人，雙方自婚變以來多是和平相待，如今關係急速惡化。

福原愛23日帶走家人後失聯後，江宏傑在IG發文：「不懂昨天這是什麼善意的交接？從昨晚帶走到現在，不接電話也不回覆訊息。」雖然回台探親是在雙方共同意願下進行，且江宏傑也說會接受福原愛應該有的權益，可是因為福原愛失聯，加上他十分擔心家人的狀況，導致他整顆心七上八下，急著想找到福原愛。

而福原愛在聲明中表示，江宏傑非常清楚她帶家人到日本 、對此事沒有意見，江宏傑也知道這屬於她的探視權利，她晚上帶著家人離開江宏傑後有點累了，接著搭班機回到日本之後隨即報平安。她反咬江宏傑把家務事再度放到媒體，使得自己遭到媒體與網友們公審，並打算訴諸司法處理無法如期探視家人的問題。

雙方對於失聯、報平安的時間以及意義有出入，對於福原愛的聲明，江宏傑所屬公司表示目前不回應。