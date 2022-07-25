福原愛不忍了 失聯後首發聲反嗆江宏傑 還原爭執過程

江宏傑(左)與福原愛離婚1年多。圖／本報系資料照

江宏傑 昨表示福原愛 帶走家人後失聯，今透露已經收到福原愛的訊息，但沒跟家人視訊，內心仍焦急萬分，稍早福原愛透過公關公司發表聲明，內文提到「江先生卻在媒體發言指控失聯，把家務事再度放到媒體，不僅是讓媒體與網友們公審我，也違反台灣保護規定」，雙方正式槓上。

➤➤➤江宏傑暴氣發文 和福原愛撕破臉

江宏傑跟福原愛離婚一年多，雙方始終以禮相待，但江宏傑昨日因為福原愛帶走家人後失聯，著急地透過社群訴諸心聲，罕見暴走槓上福原愛。福原愛今晚委託公關公司發表聲明，還原帶走家人的經過。

福原愛在聲明開頭說「大家好，首先謝謝各位媒體朋友的關心，本人福原愛和江宏傑先生已經在去年7月在台灣法院調解離婚，雙方約定共同監護，也約定探視時間，但因為不順利，幾次受挫」，所以她在今年7月8日向台灣法院對江先生聲請履行勸告（類似軟性的強制執行），針對雙方先前離婚時的共同監護請求，後來經過雙方律師多次協商，江先生於7月23日交付家人，她表示過程多有阻撓，「後來報警處理，我到晚上才真正帶家人離開，但仍然無法帶到另一位家人。」

福原愛除了再次重申兩人離婚時的共同聲明，也說：「江先生非常清楚我帶家人到日本 ，也如他的經紀公司所言，江先生對我帶家人回日本沒意見，也知道這屬於我的探視權利，如果還有疑問，請媒體可以詢問江先生的經紀公司。」