林志穎意識清楚可簡單對話 經紀人證實將動手術

林志穎出車禍幸運被救出。（本報資料照片）

藝人林志穎 22日開特斯拉 載兒子，不慎自撞，現還在林口長庚醫院休養，胞弟林志鑫與經紀人今在醫院召開記者會，經紀人表示林目前意識清楚、可簡單對話，將動手術 ，但案發經過還要等他靜養才能還原，也轉達他不想浪費太多社會資源的心願，林志鑫也盼外界勿揣測案情，也給林及家屬空間，讓他安心復原。

經紀人首先感謝救起林志穎與兒子Jenson的民眾，他說這幾天陸續聯絡救命恩人，已由經紀人、家屬表達由衷謝意，若造成他們困擾，深感抱歉，待林身體狀況穩定，家人們也會親自拜訪道謝。

經紀人表示，林志穎目前意識清楚，也能簡單對話，接下來將在長庚動手術，細節不便透露，後續他也會需要一些時間修復、靜養。

經紀人指出，事發經過在網路、新聞上眾說紛紜，但只有當事人最清楚，雖然有嘗試詢問林志穎，但以他目前狀況，仍無法完整拼湊意外發生經過，待他好轉後，會再向相關單位說明。

經紀人說，林志穎不想浪費太多社會資源在關注這起事件上，這也是最後一次與公開說明林志穎病況，再次感謝熱心民眾、消防局、長庚醫療團隊，以及所有關心的朋友、歌迷、藝人們，另也謝謝合作廠商能夠體諒，願意讓工作延後。

林志鑫則說，第一時間二嫂陳若儀接到民眾電話，跟Jenson通到話後，一家人忐忑趕到醫院，才確認發生不幸，這幾天她不眠不休照顧林志穎，而兄弟姊妹們也都作為他的後盾，共同扶持依靠。

林志鑫表示，希望社會大眾不要再揣測事發經過，尊重傷者與家屬，網路上不實報導眾多，請媒體及社會大眾審慎過濾，以免造成林志穎本人及家屬更多傷痛，也請媒體朋友給家屬空間，不再打擾醫院運作，讓林安心復原。兩人語畢逕自步出現場，並未提供問答。