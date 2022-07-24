我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣男子向住所外多次開槍後自殺 疑似不願售屋

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

等不到「超人」亨利卡維爾回歸 DC英雄片粉絲怒了

記者蘇詠智／即時報導
「沙贊！眾神之怒」團隊出席聖地牙哥動漫展為片子造勢。（路透）
「沙贊！眾神之怒」團隊出席聖地牙哥動漫展為片子造勢。（路透）

因為新冠疫情已經停辦兩年的聖地牙哥動漫展，今年終於重新舉辦，以往這是歐美各大公司宣傳動作、科幻、奇幻等類型新片的重要場合，更是超級英雄電影的造勢主場，大牌紅星都樂於到場和粉絲互動。不過本屆聖地牙哥動漫展，就出現了「超人」仍未再起的事件，網友的抱怨文也傳遍全球網路。

事情起因在於「超人：鋼鐵英雄」雖然對於主角塑造引發兩極化爭議，英國小生亨利卡維爾的演出卻贏得不少觀眾喜愛，但他扮演的超人此後就再沒有個人掛帥的影片，都只在英雄聯手出擊的電影中亮相。

早有傳推出DC漫畫片的華納兄弟影業和「超人：鋼鐵英雄」導演查克史奈德不和，往後的DC超級英雄片都不想遵循查克史奈德規畫的版本，亨利卡維爾也就因此很難回歸再成為目前DC影片裡的超人代表，讓喜愛他的觀眾很不滿。

由於華納兄弟影業經過與Discovery的一番整併，新經營團隊看似要轉往「滿足觀眾喜好」的方向，外界抨擊DC英雄片都不重用超人這些A咖，只拍一堆人氣度不及A咖的2線英雄，又沒有對手漫威那種把2線捧成1線的本事，為何不趕快修正，其中尤以「亨利卡維爾再主演超人新片」得到最多粉絲的支持，疾呼華納盡速落實。今年DC英雄片也重回聖地牙哥動漫展，謠傳亨利卡維爾將驚喜現身，宣布再主演「超人」的新續集，成為廣大DC英雄片迷期待的一刻。

結果活動進行時，只見「黑亞當」巨石強森以片中造型出現、成為主打焦點，另一部將上映的「沙贊！眾神之怒」眾要角與幕後團隊亦上台造勢，唯獨不見亨利卡維爾，更沒有關於「超人」後續的確切情報。粉絲期待落空，不滿「又被唬了」，廣發抱怨文，意外成了DC英雄片發布會後的最熱門議題。歐美媒體對此現象，則下了結語：「這證明了亨利卡維爾的超人一定得要回歸。」

亨利卡維爾的「超人」遲遲未能確定出續篇，DC英雄片粉絲相當不滿。圖／摘自imdb
亨利卡維爾的「超人」遲遲未能確定出續篇，DC英雄片粉絲相當不滿。圖／摘自imdb
巨石強森以「黑亞當」造型現身聖地牙哥動漫展，可惜DC英雄片粉絲還不夠滿意。（路透...
巨石強森以「黑亞當」造型現身聖地牙哥動漫展，可惜DC英雄片粉絲還不夠滿意。（路透）

聖地牙哥 動漫 電影

上一則

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

延伸閱讀

50歲還在熱血救世 「銀幕英雄」年齡上限誰說了算

50歲還在熱血救世 「銀幕英雄」年齡上限誰說了算
醫藥短波／在美國 男比女早死5年

醫藥短波／在美國 男比女早死5年
漫威SDCC宣布：2025有2部「復仇者聯盟」電影 片名出爐

漫威SDCC宣布：2025有2部「復仇者聯盟」電影 片名出爐
稱遭民主黨迫害 川普「連喊3次不會不選」暗示選2024

稱遭民主黨迫害 川普「連喊3次不會不選」暗示選2024

熱門新聞

車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
李蒨蓉22日在臉書分享人在美國的近況。（取材自臉書）

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

2022-07-23 20:07
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。（取材自Instagram）

林志穎救命恩人還原現場 孩子求救：你抱我

2022-07-23 04:46
汪小菲與張穎穎。（取材自微博）

汪小菲、張穎穎頻被拍到在一起 狗仔葛斯齊：是真愛

2022-07-17 02:33
向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

2022-07-23 09:28

超人氣

更多 >
美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜

美物價飆升 台女星吃速食店「4人餐要80元」嚇喊離譜
中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通

中國「最美警花」性愛片外洩 微博全封殺 網友仍各顯神通
紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷
28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見
林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光

林志穎清醒了 車禍第3天最新病況曝光