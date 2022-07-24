林志穎最新病況「穩定進步」 老婆陳若儀發聲了

林志穎與老婆陳若儀。圖／摘自臉書

藝人林志穎 22日駕駛特斯拉 在桃園蘆竹區發生自撞車禍 ，引爆火燒車事件，千鈞一髮之際，他與6歲兒被善心人士從車內合力拉出，送往醫院急救，經過3天在加護病房觀察，林志穎目前最新病況曝光，弟弟林志鑫透露「林志穎清醒了」，家屬也確定於周一（25日）下午向外界說明他目前狀況，林志穎妻子稍早前也在微博發文感謝各界關心。

24日是林志穎自撞車禍送醫第3天，事發當時，他被救出時腫脹的臉龐，一度讓所有人都認不出，隨著消息曝光、傷照流出，引發各界震撼，對此林志穎家人並未追究，認為都是救命恩人，據了解，他被救出時，第一時間意識模糊，無法清楚對話，全身多處骨折，當時家人便對外說明，「這兩三天是關鍵」，弟弟林志鑫也證實目前傷勢穩定，如今再傳來好消息，林志穎清醒，25日家人與經紀人則對外說明。

林志穎妻陳若儀在事發後首度發聲，她表示，感恩外界關心，「志穎每天的状况都有進步，感謝長庚醫院醫療團隊的用心和照顧，還有大家的祝福，最重要的是，救出志穎跟Jenson的熱心人士，衷心感謝他們」，陳若儀也透露林志穎目前狀況穩定，兒子Jenson也是輕微受傷，正在觀察休養當中，「在此時報平安，主要是希望能夠平息網路上以訛傳訛的不實消息，讓身為人妻與人母的我，看了相當難過，也想在此時呼籲大眾，不要相信未經求證的謠言，最後要感謝大家對我們的關心與支持，這絕對是守護我們的最大力量」。