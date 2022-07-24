傳奇超模凱特摩絲 曝15歲工作遭逼脫胸罩 落荒而逃

強尼戴普（右）與凱特摩絲曾有過一段情。（路透資料照片）

英國 殿堂級的傳奇名模凱特 摩絲，年輕時就靠著卡文克萊內衣廣告等代表作，擁有很亮眼的事業，她曾經與強尼戴普交往，近來又在強尼和前妻安珀赫德的誹謗官司上作證，喚醒人們對這段舊情的記憶。身為超級名模的她，卻也曾經歷過被業界人士逼迫犧牲、心裡感到很委屈的難堪時刻，她不但被嚇得逃跑，看到自己沒上衣的照片還會傷心、落淚。

模特兒的工作內容之一就是展現自身姣好的身段，但凱特摩絲表示對於身體要展現在公眾眼前還是感到害羞，到現在她最多只能接受為了工作清涼入鏡，工作之外她並不怎麼喜歡拍照，連自拍或是側拍照片都很少，她也從少女時代被要求脫上衣、胸罩的經驗迅速學習到，哪些人是假工作之名行佔便宜之實，碰到這種情形會設法逃過。

她記得自己15、6歲的時候有一次拍內衣型錄，被要求脫上衣，哪知道接著被要求連胸罩也要脫掉，她愈想愈不對勁，趕快把東西收一收就落跑。她後來在17歲的時候，與當年還是歌壇叛逆偶像的馬克華柏格合作拍攝清涼的卡文克萊廣告，就此一砲而紅，登上超級名模的寶座，但她回想當時的情況，認為對於自己身體成為旁人觀看的目標，感到很不自在、很容易受傷也很害怕，可是卡文克萊本人就是喜歡她那種青澀、無辜的感覺。

在時尚圈紅足30年、到現在擁有傳奇的地位，凱特摩絲因強尼戴普的官司再次成為熱門新聞人物，她近日透露為何願意替強尼作證：「我相信事實，我也相信公平和正義。我知道關於強尼的實情，知道他從來沒有把我踢下樓，我必須要把事實說出來。」也因為她的證詞，為強尼贏得更多人們的支持，他得以在最後風光大勝，為他貼上「家暴 男」標籤的安珀反而要賠償上千萬美元。