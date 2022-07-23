向佐疑出軌餘波盪漾 郭碧婷爸曝「不來台內幕」

向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今未對外回應。圖／摘自微博

郭碧婷與香港娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，日前才剛生下第2胎，沒想到21日有中國狗仔爆料，郭碧婷雖還在坐月子，向佐就疑似出軌，帶喝醉的女生回飯店，他的母親向太立刻憤怒寫長文回擊狗仔，但隨即又默默刪文，另有網友跑到郭碧婷爸爸的微博 求真相，郭爸爸則力挺女婿，「一點也沒虧待」。

向太一聽到謠言就緊急闢謠，說對方只是工作往來的一位姊姊，先在微薄貼出自己獨眼的照片，說自己因為散光太嚴重，去裝了人工晶片 ，又向狗仔隔空嗆聲，提到自己的星座是摩羯座，「不要以為他們脾氣是真的好，他們只是懶得和你計較，摩羯黑化起來真的很嚇人」，沒想到發文不到一天就刪文，說外界有太多誤解，決定刪文，「下次再說摩羯女的好處是什麼」。

郭碧婷的爸爸曾與女兒、女婿一起上節目，與向佐的互動還不錯，但他最近曬出冰品的照片，寫下：「吃冰消消火氣」，被外界質疑是否不滿女兒被背叛，讓他隨即澄清並無此事，並說女兒在台灣休息中，也強調向佐一家人其實很想過來台灣，暗示是受疫情 影響，才無法陪伴自己的女兒，並嚴正駁斥網友的猜測，「你們可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待」。

即便兩方家人持續為向佐出聲，不過他又被網友挖出昔日與家人出遊時的影片，只見向佐顧著與母親有說有笑，妻子卻獨自站在，看起來相當孤單，再加上向佐始終不願對外發聲，讓網友也忍不住在向太的微博留言砲轟「叫向佐出來道歉，郭碧婷還在坐月子。不要躲在老娘的庇護下不發聲，算什麼男人」。