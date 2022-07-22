黃嘉千婚變後首露面 避談冷暴力

Alizabeth娘娘（左起）、竇智孔、詹姆士、黃嘉千、曾國城出席果陀舞台劇「摘心米其林」總彩排。記者沈昱嘉／攝影

黃嘉千 7月6日證實與加拿大 籍老公夏克立打離婚官司，16年婚姻將畫下句點，她除了透過律師發表聲明之外，半個月來沒再對外發聲，昨下午她首度公開露面，出席果陀舞台劇 「摘心米其林」總彩排記者會，會後她神情平靜表示：「謝謝大家的關心，現在司法程序已經開始在進行，有適當的時間會再跟大家說，我也很希望這件事可以趕快平安落幕，真的不好意思，希望大家把注意力放在戲上。」短短不到一分鐘就離開現場。

「摘心米其林」原本排定參加的演出藝人接受訪問，但知道時機敏感，彩排後僅聊到角色，導演梁志民就以時間來不及為由，取消訪問，媒體見狀衝上舞台，黃嘉千才出面，她的說法和之前聲明如出一轍，並希望大家把注意力放在戲上，透露「第一次使用這個場地，心情很期待興奮。」媒體詢問夏克立傳冷暴力一事，她雙手合十不回應。

黃嘉千面臨婚變，依舊敬業沒請假，舞台劇不僅秀歌喉，還有跳舞橋段，看起來狀態不錯，僅稍微消瘦一些。其中有一段安慰Albee台詞：「妳要相信自己的心」，似乎呼應自己近日的心境。黃嘉千台上透露，她難得當美豔女老闆娘，「這一齣音樂舞台劇，最喜歡的一首歌是小竇（竇智孔）和Albee合唱，真的很喜歡這首歌。而合作過程中最大的挑戰，就是拒絕吃這件事，因為城哥（曾國城）很會點餐，美食都沒有地雷。」

但有圈內幕後從業人員寫了一封信，為夏克立抱不平，指出夏克立和黃嘉千的婚姻問題存在已久，最終他在今年1月於加拿大提出離婚申請，並非媒體報導黃嘉千3月先提出的。而離婚主因很多，其中一個是，兩人對加拿大和台灣的環境想法不同，黃嘉千在加拿大知名度低，可以當個凡人，而在台灣，她卻可以當個藝人，藝人與凡人，背後存在異距。