我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中遭捅死 妻驚駭目睹

川普白宮策略師巴農 藐視國會罪名成立 最多坐牢兩年

黃嘉千婚變後首露面 避談冷暴力

記者楊起鳳／台北報導
Alizabeth娘娘（左起）、竇智孔、詹姆士、黃嘉千、曾國城出席果陀舞台劇「摘心米其林」總彩排。記者沈昱嘉／攝影
Alizabeth娘娘（左起）、竇智孔、詹姆士、黃嘉千、曾國城出席果陀舞台劇「摘心米其林」總彩排。記者沈昱嘉／攝影

黃嘉千7月6日證實與加拿大籍老公夏克立打離婚官司，16年婚姻將畫下句點，她除了透過律師發表聲明之外，半個月來沒再對外發聲，昨下午她首度公開露面，出席果陀舞台劇「摘心米其林」總彩排記者會，會後她神情平靜表示：「謝謝大家的關心，現在司法程序已經開始在進行，有適當的時間會再跟大家說，我也很希望這件事可以趕快平安落幕，真的不好意思，希望大家把注意力放在戲上。」短短不到一分鐘就離開現場。

「摘心米其林」原本排定參加的演出藝人接受訪問，但知道時機敏感，彩排後僅聊到角色，導演梁志民就以時間來不及為由，取消訪問，媒體見狀衝上舞台，黃嘉千才出面，她的說法和之前聲明如出一轍，並希望大家把注意力放在戲上，透露「第一次使用這個場地，心情很期待興奮。」媒體詢問夏克立傳冷暴力一事，她雙手合十不回應。

黃嘉千面臨婚變，依舊敬業沒請假，舞台劇不僅秀歌喉，還有跳舞橋段，看起來狀態不錯，僅稍微消瘦一些。其中有一段安慰Albee台詞：「妳要相信自己的心」，似乎呼應自己近日的心境。黃嘉千台上透露，她難得當美豔女老闆娘，「這一齣音樂舞台劇，最喜歡的一首歌是小竇（竇智孔）和Albee合唱，真的很喜歡這首歌。而合作過程中最大的挑戰，就是拒絕吃這件事，因為城哥（曾國城）很會點餐，美食都沒有地雷。」

但有圈內幕後從業人員寫了一封信，為夏克立抱不平，指出夏克立和黃嘉千的婚姻問題存在已久，最終他在今年1月於加拿大提出離婚申請，並非媒體報導黃嘉千3月先提出的。而離婚主因很多，其中一個是，兩人對加拿大和台灣的環境想法不同，黃嘉千在加拿大知名度低，可以當個凡人，而在台灣，她卻可以當個藝人，藝人與凡人，背後存在異距。

夏克立（右）、黃嘉千正在辦理離婚手續。本報資料照片
夏克立（右）、黃嘉千正在辦理離婚手續。本報資料照片

黃嘉千 舞台劇 加拿大

上一則

泰勒絲與英國帥小生未婚夫 婚期難搞定 原因大出意料

延伸閱讀

黃嘉千曾遭家暴？ 傳在加拿大報警「脖子有抓痕」

黃嘉千曾遭家暴？ 傳在加拿大報警「脖子有抓痕」
黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多
看不下去 郎祖筠挺黃嘉千 反擊夏克立友人

看不下去 郎祖筠挺黃嘉千 反擊夏克立友人
常為錢吵架？周刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

常為錢吵架？周刊爆：黃嘉千賺得多 夏克立吃味動怒

熱門新聞

白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
車禍現場照。（取材自自爆廢公社）

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

2022-07-22 04:00
汪小菲與張穎穎。（取材自微博）

汪小菲、張穎穎頻被拍到在一起 狗仔葛斯齊：是真愛

2022-07-17 02:33
有網友拍下周杰倫遭推擠的畫面。(取材自微博、小紅書)

調虎離山失敗 周杰倫「龍袍太亮」慘遭擠進奶茶店

2022-07-20 07:25
華裔女星吳恬敏新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，她14日推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」，並自曝3年前曾經企圖自殺的往事。美聯社

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

2022-07-15 10:42
Angelababy被直擊深夜吃宵夜。（取材自微博）

Angelababy私下長這樣 33歲素顏亂髮模樣曝光

2022-07-15 20:25

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應

中國不滿波洛西訪台灣 彭博：北京可能有5招反應