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主演西部劇「黃石」 凱文科斯納薪酬天價 每集130萬元

編譯柯立偉／綜合20日電
主演西部題材連續劇「黃石」的凱文科斯納(右)，第五季片酬再創新高。(美聯社)
主演西部題材連續劇「黃石」的凱文科斯納(右)，第五季片酬再創新高。(美聯社)

娛樂雜誌「綜藝」(Variety)報導，主演西部題材連續劇「黃石」(Yellowstone)的好萊塢男星凱文科斯納(Kevin Costner)第五季的片酬再創新高，達每集130萬元的天價；據悉由於每季的收視率都比上季度更好，其中第四季的收視人數更是第三季的四倍，凱文科斯納似有意與製片方重新談判第四季片酬，目標是每集120萬元。

凱文科斯納每集130萬元的片酬據悉是目前的天花板，另一位也有130萬元身價的明星是主演「刀鋒戰士」(Blade)的馬赫夏拉阿里(Mahershala Ali)，「綜藝」報導指阿里在迪士尼的迷你劇集「The Plot」中就獲得每集130萬元的片酬。

「黃石」影集自2018年開播以來就廣受觀眾好評，還因此推出了兩部「前傳」，強化了故事脈絡的完整性，包含由費絲．希爾(Faith Hill)與麥格勞(Tim McGraw)主演的「1883」，以及哈里遜福特(Harrison Ford)和海倫米蘭(Helen Mirren)領銜的「1923」，收看人數雙雙超過1000萬人，繳出亮麗成績單；這四位演員的片酬，據報導也超過每集100萬元。

雖然廣受大眾喜愛，但「黃石」卻是一部典型「叫座不叫好」的連續劇，例如沒有入圍艾美獎(Emmy Awards)的最佳影視類獎；且即便獲得演員工會(Screen Actors Guild)提名，最終仍與最高榮譽失之交臂。

影評分析，這與「黃石」影集意圖「講太多」有關；好萊塢記者古德曼(Tim Goodman)說：「這部影集想把『所有』跟西部元素有關的內容全部塞進去，導致呈現出來的效果有點虛幻，很不真實。」

此外，影評凱瑟琳．范雅倫敦克(Kathyrn VanArendonk)更指出，「黃石」一劇與當代好萊塢價值觀格格不入，可能是這部劇不受好萊塢製片方青睞的原因之一；她說：「這部影集展現出極其男性化、美國化與白人精神的價值觀，可說是近年來最白、最不娘的電視劇。」

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