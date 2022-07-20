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「進入職業最後站」暗示退休？小布：只是在思考退場

記者陳建嘉／即時報導
布萊德彼特近期為新片「子彈列車」宣傳，自認還不打算退休。（美聯社）
布萊德彼特近期為新片「子彈列車」宣傳，自認還不打算退休。（美聯社）

58歲布萊德彼特（Brad Pitt）最近帶來動作新片「子彈列車」（Bullet Train），他月初受訪時，曾提到自己已經進入職業的最後一站，讓外界以為他即將退休。不過小布在接受「法新社」訪問時否認此事，更說「我不打算要停止演戲，這可能被視為退休聲明，但這不是我要表達的」。

小布曾拍過無數賣座電影，前年才以「從前，有個好萊塢」拿下奧斯卡最佳男配角獎，業界盛傳，由於他的名氣、演技都已受到肯定，目前已沒有任何遺憾，小布先前更在接受「GQ」訪問時，自認已過了事業高峰，來到演員事業的尾聲，「我就像在學校的最後一個學期一樣。而這階段會如何呢？我又該怎麼面對它？」不過他19日受訪時，再度修正先前言論，說自己還沒放棄演戲，只是開始在思考自己的退場機制而已。

布萊德彼特與「玩命關頭：特別行動」導演大衛雷奇聯手打造「子彈列車」，兩人早是多年舊識。大衛以替身演員、武術指導出身，曾在「特洛伊」演過小布的替身，不過大衛這幾年轉戰導演，兩人如今才以導演、演員的身分正式合作。他盛讚大衛在這部電影哩，加入不少成龍的動作喜劇元素，「這部電影充滿幽默感以及刺激的動作戲，是我以前從未挑戰過的」，小布另開心表示還想繼續演出更多動作片。

布萊德彼特坦言還沒有退休打算。（路透資料照）
布萊德彼特坦言還沒有退休打算。（路透資料照）
布萊德彼特近期帶來動作新片「子彈列車」。（圖：索尼提供）
布萊德彼特近期帶來動作新片「子彈列車」。（圖：索尼提供）

小布 導演 電影

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