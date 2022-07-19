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「李麥克」大衞霍賽荷夫70大壽 昔日「海灘遊俠」同慶

記者蘇詠智／即時報導
大衛霍賽荷夫（左）歡度70大壽，與凱莉佩卡德重聚。圖／摘自IG
大衛霍賽荷夫（左）歡度70大壽，與凱莉佩卡德重聚。圖／摘自IG

曾以影集「霹靂遊俠」與「海灘遊俠」受到全球觀眾喜愛的德裔美籍男星大衛霍賽荷夫歡度70歲生日，「海灘遊俠」中的老夥伴包括派克史蒂文森、大衛喬卡奇、凱莉佩卡德、傑瑞米傑克森等都到場同樂，彼此雖然許久未再攜手，交情並未消褪，再次齊聚一堂也勾起戲迷的回憶。

人高馬大、超過190公分的大衛霍賽荷夫，進入演藝圈後在小螢幕的發展遠比大銀幕更吃香，尤其1980年代初期主演的科幻動作影集「霹靂遊俠」，他所扮演的男主角Michael Knight在中視播映的中文配音版改叫「李麥克」，隨著收視締造破30的佳績而廣為台灣觀眾熟識，劇中先進的霹靂車「夥計」更在粉絲心目中留下深刻印象。「霹靂遊俠」雖然在美國也曾開出收視紅盤，只製播了80多集就結束，在全球各地則更受歡迎，光是中視就曾重播好幾次，仍然有破30的數字，台灣觀眾心目中，大衛也和「李麥克」畫上等號。

大衛由於「霹靂遊俠」創造事業第一個高峰，在1989年迎來人生中又一齣代表作「海灘遊俠」，當年美國本來對這齣只賣泳裝猛男美女的戲並不看好，播映後也真的收視欠佳，很快被大型無線電視網砍掉，然而美國各地方的電視台開始聯播之後，反倒起死回生，還大受歡迎，變成影集史上的一個神話，戲也熱銷到全球各地，贏得熱烈的反應，不僅集數比「霹靂遊俠」更多，也更早被改編搬上大銀幕。

身為「遊俠」系列代表的大衛歡慶70大壽，昔日的夥伴們當然要共襄盛舉，早期在「海灘遊俠」裡和他雙挑主角大樑的派克史蒂文森也已70歲，還是前來力挺。戲裡演他兒子的傑瑞米傑克森，演出首季還不滿10歲，一直演到快20歲才離開，現在已經是41歲的熟男，讓觀眾感嘆時光飛逝。而大衛喬卡奇與凱莉佩卡德雖然也已經不再是俊帥猛男與性感辣妹，與大衛的交情還是不錯，大家再度歡聚，也讓粉絲直呼懷念。

大衛喬卡奇曾是「海灘遊俠」的人氣猛男。圖／摘自imdb
大衛喬卡奇曾是「海灘遊俠」的人氣猛男。圖／摘自imdb
傑瑞米傑克森（左起）、凱莉佩卡德、大衛喬卡奇再次重聚。圖／摘自IG
傑瑞米傑克森（左起）、凱莉佩卡德、大衛喬卡奇再次重聚。圖／摘自IG
大衛霍賽荷夫因「霹靂遊俠」中的「李麥克」一角紅遍各地。圖／摘自imdb
大衛霍賽荷夫因「霹靂遊俠」中的「李麥克」一角紅遍各地。圖／摘自imdb
傑瑞米傑克森（左起）、派克史蒂文森、大衛霍賽荷夫、大衛喬卡奇與凱莉佩卡德歡聚一堂...
傑瑞米傑克森（左起）、派克史蒂文森、大衛霍賽荷夫、大衛喬卡奇與凱莉佩卡德歡聚一堂。圖／摘自IG
大衛霍賽荷夫（左）與派克史蒂文森曾是「海灘遊俠」早期的兩位主角。圖／摘自imdb
大衛霍賽荷夫（左）與派克史蒂文森曾是「海灘遊俠」早期的兩位主角。圖／摘自imdb
凱莉佩卡德曾是「海灘遊俠」的泳裝美女。圖／摘自imdb
凱莉佩卡德曾是「海灘遊俠」的泳裝美女。圖／摘自imdb
傑瑞米傑克森的青春期都在「海灘遊俠」度過。圖／摘自imdb
傑瑞米傑克森的青春期都在「海灘遊俠」度過。圖／摘自imdb
凱莉佩卡德出席老夥伴的70大壽生日會。圖／摘自IG
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