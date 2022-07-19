「后翼棄兵」精靈女神 安雅泰勒喬伊傳已結婚
因迷你影集「后翼棄兵」大紅的「精靈系女神」安雅泰勒喬伊，被傳和男友麥爾坎麥克雷已先在法院公證，稍後才要辦更大的結婚典禮，粉絲都獻上祝福。
安雅泰勒喬伊有著一對靈動大眼，外型與氣質相當特殊，「后翼棄兵」讓她榮登金球獎視后，不但知名度暴漲，新片邀約也如雪片般飛來，前途不可限量。目前她正在拍攝「瘋狂麥斯：憤怒道」的前傳「芙莉歐莎」，扮演影后莎莉賽隆角色的年輕時期。
私生活頗低調的她，去年被發現和樂手兼演員麥爾坎麥克雷交往，上個月因她手上戴了大鑽戒、引發訂婚的揣測，近日就被「紐約郵報」稱已經完成結婚手續，新婚小夫妻現待在澳洲，要等她拍完「芙莉歐莎」後回到美國，再辦一場更大的慶祝會。
「先結婚再盛大慶祝」似乎變成歐美娛樂界的新流行，這兩天婚訊轟動全球的班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲也被傳將在班所擁有、位於喬治亞州的10萬坪別墅內舉行大型慶祝活動，一堆藝人親友都會受邀參加。安雅泰勒喬伊則是搶在要到澳洲拍「芙莉歐莎」前，先和麥爾坎麥克雷在美國公證，顯然彼此在乎的是先得到合法名分，婚禮是否夠奢華，並不是他們最在意的。
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