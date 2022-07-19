「后翼棄兵」精靈女神 安雅泰勒喬伊傳已結婚

安雅泰勒喬伊(右)被傳已和麥爾坎麥克雷結婚。(Getty Images)

因迷你影集「后翼棄兵」大紅的「精靈系女神」安雅泰勒喬伊，被傳和男友麥爾坎麥克雷已先在法院公證，稍後才要辦更大的結婚典禮，粉絲都獻上祝福。

安雅泰勒喬伊有著一對靈動大眼，外型與氣質相當特殊，「后翼棄兵」讓她榮登金球獎視后，不但知名度暴漲，新片邀約也如雪片般飛來，前途不可限量。目前她正在拍攝「瘋狂麥斯：憤怒道」的前傳「芙莉歐莎」，扮演影后莎莉賽隆角色的年輕時期。

私生活頗低調的她，去年被發現和樂手兼演員麥爾坎麥克雷交往，上個月因她手上戴了大鑽戒、引發訂婚的揣測，近日就被「紐約郵報」稱已經完成結婚手續，新婚小夫妻現待在澳洲 ，要等她拍完「芙莉歐莎」後回到美國，再辦一場更大的慶祝會。

「先結婚再盛大慶祝」似乎變成歐美娛樂界的新流行，這兩天婚訊轟動全球的班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲 也被傳將在班所擁有、位於喬治亞州 的10萬坪別墅內舉行大型慶祝活動，一堆藝人親友都會受邀參加。安雅泰勒喬伊則是搶在要到澳洲拍「芙莉歐莎」前，先和麥爾坎麥克雷在美國公證，顯然彼此在乎的是先得到合法名分，婚禮是否夠奢華，並不是他們最在意的。