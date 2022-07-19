我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

為安倍哽咽中國媒體人曾穎自殺 搶救中

「后翼棄兵」精靈女神 安雅泰勒喬伊傳已結婚

記者蘇詠智／即時報導
安雅泰勒喬伊(右)被傳已和麥爾坎麥克雷結婚。(Getty Images)
安雅泰勒喬伊(右)被傳已和麥爾坎麥克雷結婚。(Getty Images)

因迷你影集「后翼棄兵」大紅的「精靈系女神」安雅泰勒喬伊，被傳和男友麥爾坎麥克雷已先在法院公證，稍後才要辦更大的結婚典禮，粉絲都獻上祝福。

安雅泰勒喬伊有著一對靈動大眼，外型與氣質相當特殊，「后翼棄兵」讓她榮登金球獎視后，不但知名度暴漲，新片邀約也如雪片般飛來，前途不可限量。目前她正在拍攝「瘋狂麥斯：憤怒道」的前傳「芙莉歐莎」，扮演影后莎莉賽隆角色的年輕時期。

私生活頗低調的她，去年被發現和樂手兼演員麥爾坎麥克雷交往，上個月因她手上戴了大鑽戒、引發訂婚的揣測，近日就被「紐約郵報」稱已經完成結婚手續，新婚小夫妻現待在澳洲，要等她拍完「芙莉歐莎」後回到美國，再辦一場更大的慶祝會。

「先結婚再盛大慶祝」似乎變成歐美娛樂界的新流行，這兩天婚訊轟動全球的班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲也被傳將在班所擁有、位於喬治亞州的10萬坪別墅內舉行大型慶祝活動，一堆藝人親友都會受邀參加。安雅泰勒喬伊則是搶在要到澳洲拍「芙莉歐莎」前，先和麥爾坎麥克雷在美國公證，顯然彼此在乎的是先得到合法名分，婚禮是否夠奢華，並不是他們最在意的。

安雅泰勒喬伊因「后翼棄兵」走紅，前途被看好。圖／imdb
安雅泰勒喬伊因「后翼棄兵」走紅，前途被看好。圖／imdb

澳洲 珍妮佛洛佩茲 喬治亞州

上一則

青龍電視劇大賞揭曉 李政宰、金高銀封帝后

下一則

新緋聞女友？強尼戴普身旁出現神秘紅髮女 身分竟是…

延伸閱讀

柯震東談姐弟戀靠溫柔引導 男孩變男人初體驗曝光

柯震東談姐弟戀靠溫柔引導 男孩變男人初體驗曝光
趁他還沒變心先套牢 珍妮佛洛佩茲結婚沒那麼浪漫？

趁他還沒變心先套牢 珍妮佛洛佩茲結婚沒那麼浪漫？
54歲邱淑貞超美近照曝光 微露「事業線」為好友慶生

54歲邱淑貞超美近照曝光 微露「事業線」為好友慶生
八卦雜誌曾酸必辦「世紀婚禮」 班珍賭城婚禮超親民

八卦雜誌曾酸必辦「世紀婚禮」 班珍賭城婚禮超親民

熱門新聞

黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
華裔女星吳恬敏新書「出糗」(Making a Scene)即將出版，她14日推文寫道，重返社群媒體讓她感覺「有點害怕」，並自曝3年前曾經企圖自殺的往事。美聯社

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

2022-07-15 10:42
楊祐寧與老婆將於7月底補辦婚宴。(取材自臉書)

楊祐寧愛妻「透視婚紗」太辣 婚禮前開趴露S級身材

2022-07-15 07:03
汪小菲與張穎穎。（取材自微博）

汪小菲、張穎穎頻被拍到在一起 狗仔葛斯齊：是真愛

2022-07-17 02:33

超人氣

更多 >
北加華人網約車司機 遭劫車槍殺

北加華人網約車司機 遭劫車槍殺
市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺

市值2.4兆元的蘋果也縮手 股指下殺
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
彭博：美國對全世界輸出通膨

彭博：美國對全世界輸出通膨
外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多

外國人在美買房創新低 1年買不到10萬戶 中國人仍買最多