青龍電視劇大賞揭曉 李政宰、金高銀封帝后

金高銀（右）和李政宰合照。圖／摘自sports朝鮮

南韓 第一屆青龍電視劇大賞19日舉行，該獎是韓第一個以串流平台為主的電視劇和綜藝節目頒獎典禮，主持人由潤娥和全炫茂擔任，視帝由李政宰以「魷魚遊戲 」拿下，視后則是金高銀以「柔美的細胞小將」奪得，她穿著一襲淺藍色禮服上台領獎，開心說：「我拿到青龍電影 新人獎之後，到現在剛好10年，現在再次受到青龍獎肯定，意義深遠，這10年我經歷許多挫折和磨練，但初心不變。」

李政宰開心上台領獎，他在「魷魚遊戲」的表現早已受到全球許多觀眾的肯定，他上台表示，演出「魷魚遊戲」讓他過了第3次人生，感謝製作團隊也感謝全世界的粉絲，最後更不忘提到他的生意拍檔兼老友鄭雨盛：「多謝Artist Company的老闆鄭雨盛！Artist Company加油！」

最佳電視劇獎由丁海寅主演的「D.P：逃兵追緝令」拿下，該劇的具教煥拿下最佳男新人獎，女新人獎則是「魷魚遊戲」的鄭浩姸獲獎。

第一屆青龍電視劇大賞得獎名單：

最佳電視劇作品獎：D.P：逃兵追緝令

最佳男主角獎：魷魚遊戲／李政宰

最佳女主角獎：柔美的細胞小將／金高銀

最佳男配角獎：既然這樣就去青瓦台／李學周

最佳女配角獎：地獄公使／金信祿

最佳男新人獎：D.P：逃兵追緝令／具教煥

最佳女新人獎：魷魚遊戲／鄭浩妍

人氣明星獎：丁海寅、韓孝周、姜丹尼爾、李龍眞、朴宰燦、朴栖含

最佳綜藝作品獎：換乘戀愛