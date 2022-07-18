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「男神收割機」是她？才分手寇克艦長 又套住酷寒戰士

記者蘇詠智／即時報導
安娜貝爾瓦莉絲曾到台灣宣傳「神鬼傳奇」。圖／本報系資料照片
安娜貝爾瓦莉絲曾到台灣宣傳「神鬼傳奇」。圖／本報系資料照片

在娛樂圈最當紅搶手的巨星未必在感情世界中也無往不利，相反的一些知名度不是最頂級的藝人，卻有可能是情場常勝軍，就像曾經和湯姆克魯斯合演過「神鬼傳奇」的安娜貝爾瓦莉絲，她過去不只和阿湯被傳緋聞，也曾與「酷玩」主唱克里斯馬汀交往，今年3月才與「星際爭霸戰」、「神力女超人」克里斯潘恩分手，馬上被拍到和漫威英雄片中扮演「酷寒戰士」的賽巴斯汀史丹一起出門遛狗，賽巴斯汀還一度摟住她肩膀。

賽巴斯汀史丹是漫威電影中的熟面孔。（路透資料照片）
賽巴斯汀史丹是漫威電影中的熟面孔。（路透資料照片）

37歲的安娜貝爾瓦莉絲來自英國，金髮亮麗，雖然至今尚算不上知名最高、最閃耀的天后級巨星，卻也曾經演過不少知名影片，包括「安娜貝爾」、「浴血黑幫」等，給觀眾的印象還不錯。而她在銀幕下似乎比影片中更具魅力，前後幾任男友幾乎都是條件一流、男神等級，令女性觀眾又妒又羨。

安娜貝爾瓦莉絲幾任男友都是粉絲眼中的男神。圖／本報系資料照片
安娜貝爾瓦莉絲幾任男友都是粉絲眼中的男神。圖／本報系資料照片

「酷玩」克里斯馬汀外，她和克里斯潘恩的4年戀情最讓外界印象深刻，各方一度以為他們有機會修成正果，誰知仍是分手收場。

克里斯潘恩是好萊塢頗走紅的英俊小生。（路透資料照片）
克里斯潘恩是好萊塢頗走紅的英俊小生。（路透資料照片）

克里斯潘恩因為扮演電影版「星際爭霸戰」中的年輕寇克艦長躍登一線，之後在DC漫畫大片「神力女超人」系列扮演女主角的愛人，人氣更往上衝，狗仔曾經拍到一堆他和安娜貝爾瓦莉絲出雙入對的畫面，無奈此情已成追憶，安娜貝爾最新緋聞對象已變成了身為漫威電影宇宙一員的「酷寒戰士」賽巴斯汀史丹。兩人曾在羅伯派汀森的生日派對被拍到舉動親密，安娜貝爾還看似雙手攬住賽巴斯汀的肩膀，用嘴輕輕碰觸他的下唇，感覺十分曖昧，當時兩人並沒認愛，而被拍到一起遛狗還勾肩搭背，想要否認也有點困難。

電影 緋聞 漫威

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