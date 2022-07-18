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導演用心變調...「非常律師」竟成韓國學生霸凌代名詞

記者李姿瑩／綜合報導
導演劉仁植(左)和朴恩斌認真討論劇情。圖／摘自IG
導演劉仁植(左)和朴恩斌認真討論劇情。圖／摘自IG

韓劇「非常律師禹英禑」在全球引爆追劇熱潮，導演劉仁植接受韓媒訪問，直呼沒想到觀眾會有這麼熱烈的反應。現在「非常律師」已經掀起另一種社會現象，讓更多人關注、認識自閉症者。

由朴恩斌主演的「非常律師」，描述天才自閉症者禹英禑，在律師和人生之路上的成長過程。劉仁植說，起初只是單純想吸引喜歡這類題材的觀眾，讓這部作品成為大家休息的花園。只是沒想到一瞬間花開滿了整遍田野，讓劉仁植滿心感謝：「可能是觀眾們心中的花田比我們所想的更加寬廣肥沃。」

當初在選材時，劉仁植不諱言戲劇製作人多少都有成見，但他覺得社會大眾對類似題材的接受度很高，包括自閉症者在內的少數族群的感受，大家更渴望看到善良的故事，這部分已經在觀眾心中占有一席之地。

他預告，「非常律師」之後會呈現更多人生面向，包括主角禹英禑的感情發展，和摸索何謂「優秀的律師」。當然也包括配角們的故事發展，希望觀眾能夠繼續支持。

只是劉仁植原本想讓外界更了解自閉症者的美意，隨著「非常律師」熱播，竟產生了另類的負面現象。有學生在網路上分享，「禹英禑」變成了霸凌的代名詞，有同學在欺負弱小時會故意罵道「你是禹英禑嗎」、「喂！像禹英禑的人」。

而且類似現象並非個案，一名網友回應，他聽說妻子任教的學校中，有症狀較為嚴重的自閉症學生。在「非常律師」播出後，自閉症學生就被找碴，遭其他同儕罵「你為什麼不會像禹英禑那樣」、「禹英禑不是很聰明嗎？啊你呢」。

網友們希望有關部門能重視此事，及時遏止校園霸凌，避免讓自閉症孩子成為夯劇熱播下的受害者。

導演劉仁植(後排左起)、姜泰伍、朴恩斌(前)一起檢視畫面。圖／摘自IG
導演劉仁植(後排左起)、姜泰伍、朴恩斌(前)一起檢視畫面。圖／摘自IG

霸凌 導演 韓劇

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