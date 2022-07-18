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中國交通銀行人臉辨識被詐騙攻破 盜走逾6萬美元

CNN：中國一度想聯歐抗美 如今與歐關係極度低迷

粉絲只喜歡聽舊歌 周杰倫霸氣回應了

記者林士傑／即時報導
周杰倫在中國平台直播吸引超過2億人按讚。圖／摘自微博
周杰倫在中國平台直播吸引超過2億人按讚。圖／摘自微博

人在澳洲雪梨的周杰倫（周董）今在中國平台直播，約40分鐘吸引2.8億人按讚、線上同時觀看人數達689萬，面對所有上線的網友，他好奇問說喜歡新專輯哪首歌，多數人留言舊歌，周董表示：「老歌多了韻味，多了時代氛圍，如果你是學生時代就聽我的歌，就會覺得我新歌少了歲月感，怎麼寫都敵不過舊歌，那我寫這些新歌是怎麽樣？寫給你的小孩聽。」

新歌「粉色海洋」開頭有段可愛稚氣的童音，說道「Hi～小妞！要上我車嗎？嗯～我很帥喔！準備好了嗎？ 要去兜風嗎」，正是來自周杰倫的兒子Romeo，對此周董表示由兒子開場相當好玩也很適合，「我就叫他來多講一些，再幫他修剪一下，（不過）要叫他講很多句話很難，有時候笑聲也難掌握。」

然後周董不忘催生主持人阿Ken「如果你有小寶貝，我也可以幫你剪一下」，阿Ken笑稱周董一直有在幫忙物色對象，周董笑虧：「你還在幹嘛？不要再去夜店了！」

緊接著周董端出「周遊記2」片段送給粉絲，本季嘉賓包含梁靜茹、Steve Aoki等等，接著喊話想要一年出一張專輯，強調只是希望，「話不能說太早，新歌夠擋個幾年，可以讓大家再回味一下，很多MV也還沒出來。」最後他驚喜宣布將舉辦線上「哥友會」，預告：「可以一起玩的直播，可以跟我互動，想聽什麼就唱什麼。」

周杰倫在新歌「還在流浪」MV中化身流浪旅人。圖／杰威爾提供
周杰倫在新歌「還在流浪」MV中化身流浪旅人。圖／杰威爾提供

周杰倫 梁靜茹 澳洲

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