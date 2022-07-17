我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英參謀長：普亭已輸俄烏戰爭 但猜他病重只是一廂情願

槍擊安倍晉三前 嫌犯曾寄信透露殺意

成龍新片赴IS前據點拍攝 敘利亞鬼城重現人氣

中央社敘利亞哈賈拉斯瓦德區17日綜合外電報導
成龍。圖／摘自微博
成龍。圖／摘自微博

敘利亞哈賈拉斯瓦德區2018年經歷一場驅逐聖戰分子的行動後淪為鬼城，隨著成龍監製、頌揚中國當局撤僑的劇情片「家園行動」來此取景，如今又恢復人聲鼎沸。

法新社報導，「家園行動」（Home Operation）改編自2015年中國從葉門戰火中撤離僑民與他國公民的真實事件，然而到葉門拍電影太過危險，本片一些場景將在敘利亞完成拍攝，但劇本中只提到一個虛構國家。

7月14日當天，哈賈拉斯瓦德區（Hajar al-Aswad）擠滿身穿葉門部落服飾的演員、一身制服的敘利亞臨演，還有套著Polo衫的中國劇組人員。成龍雖是主要製片人，但他沒有造訪敘利亞的計畫。

導演宋胤熹向記者證實本片的宣傳性質；中國大使也親赴現場，為電影在敘利亞啟動拍攝。中國是與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權還維持良好外交關係的少數國家之一。

這場小型開鏡儀式上展開一面寫著3種語言的紅布條，另有一面寫著「和平與愛」的布條撐在一輛戰車前。

哈賈拉斯瓦德在阿拉伯語的意思是「黑色岩石」，此地位於首都大馬士革（Damascus）郊區，曾經人口稠密，與雅穆克（Yarmuk）巴勒斯坦難民營相鄰。

2011年敘利亞爆發內戰後，兩地成為衝突熱點，而且至少有部分區域一度受激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State）控制。2018年5月，親政府部隊重新征服哈賈拉斯瓦德和雅穆克區，象徵阿塞德政權重新徹底控制大馬士革。

然而哈賈拉斯瓦德大片土地被完全夷平，整區只見一大片灰撲撲的毀損建築，散發著不祥又傷心的氣息。雖有少數居民重返受損最輕微的地方，其餘地方仍無人居。

「家園行動」劇組成員謝辛（Rawad Shahin）說：「在敘利亞，被戰爭摧殘的區域已經變成攝影棚，吸引製片人到訪。要蓋出類似的攝影棚非常貴，所以這些區域被當成是低成本的攝影棚。」

製作團隊說還會到敘利亞幾個地方拍攝，也有團隊到阿塞德的盟友伊朗與俄羅斯一些地方取景。

攝影 電影 導演

上一則

香港金像獎 謝賢、劉雅瑟稱帝封后 「怒火」奪最佳影片及導演

延伸閱讀

銀幕武俠熱30年 成龍沒演成「喬峰」換甄子丹捲土重來

銀幕武俠熱30年 成龍沒演成「喬峰」換甄子丹捲土重來
亞視回顧經典倪匡 成龍悼念遭網友「出征」

亞視回顧經典倪匡 成龍悼念遭網友「出征」
香港回歸25年晚會 劉德華唱「中國人」成龍穿白色中山裝

香港回歸25年晚會 劉德華唱「中國人」成龍穿白色中山裝
成龍全球直播首秀破億觀看 自曝16歲被導演罵哭

成龍全球直播首秀破億觀看 自曝16歲被導演罵哭

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02

超人氣

更多 >
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知

用Google搜尋老了嗎？美年輕人改用這2個App探索新知
連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了
欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜

欲哭無淚 華商來南加參展 百萬元珠寶被盜