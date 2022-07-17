香港金像獎 謝賢、劉雅瑟稱帝封后 「怒火」奪最佳影片及導演

謝賢成為最高齡香港電影金像獎影帝。圖／摘自IG

第40屆香港電影 金像獎最受矚目的帝后大獎，最終由「殺出個黃昏」謝賢與「智齒」劉雅瑟分別獲得，前者以85歲創下香港電影金像獎最年長影帝的紀錄，後者則是第9位獲獎的中國女星。已故導演 陳木勝以「怒火」在前5次入圍都落空後，終獲身後哀榮，成為香港電影金像獎最佳導演得主，該片也成為今年香港電影金像獎最佳影片。

劉德華頒發最佳導演獎，由已故導演陳木勝獲獎。 圖／摘自IG

年紀很輕就進入娛樂圈，粵語片、國語片、港劇都有不少作品的謝賢，早在上一次的香港電影金像獎頒獎典禮（第38屆），就獲頒終身成就獎，想不到疫情期間還推出了一部演出受好評的「殺出個黃昏」，以年過8旬之姿，登上影帝寶座，在香港演藝史又寫下驚人紀錄。片中他扮演早就金盆洗手的殺手，意外碰上被男友狠甩、求死的少女，反而人生出現新轉變。謝賢的兒子謝霆鋒接下父母棒子，也在娛樂圈大紅大紫，早先已經因「線人」和「十月圍城」拿過香港電影金像獎最佳男主、男配角獎，比父親更早獲獎項肯定。

劉雅瑟獲本屆香港電影金像獎影后。圖／摘自IG

劉雅瑟在「智齒」扮演曾經吸毒後將警察之妻撞成植物人的女犯人，後來幫該警察做線民，原是想贖罪，殊不知對方只想讓她陷入淒慘處境以洩心中之恨。她曾被稱為「際遇最慘的準影后」，因為片中幾乎一直在被虐，讓觀眾看了不忍，也因此早被視為封后大熱門，也果然勝出。

本屆香港電影金像獎最佳男配角馮皓揚（中）。圖／摘自IG

最佳男配角馮皓揚在「媽媽的神奇小子」飾演帕運田徑賽金牌得主蘇樺偉的少年時代，和飾演母親的吳君如有精彩對手戲。

「美國女孩」導演和製片領取最佳亞洲華語電影獎。圖／摘自IG

而最佳亞洲華語電影，今年3部入圍的都是台灣片，由「美國女孩」擊退「月老」和「消失的情人節」獲獎。

總計各片得獎項數，「梅艷芳」獲最佳女配角、新演員等5項最多，但榮獲最佳影片、導演等4獎的「怒火」和最佳女主角、編劇等4獎的「智齒」也是大贏家。