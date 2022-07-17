香港電影金像獎 男神女神大秀凍齡 網友驚嘆都沒怎麼變

古天樂（中）與「梅艷芳」扮演姊妹的廖子妤（左）、王丹妮一起出席頒獎。圖／摘自微博

闊別3年多再度恢復舉辦實體頒獎典禮的香港電影 金像獎，影人們行動支持、現身力挺，光是星光大道紅地毯就已讓觀眾討論熱烈，尤其一些資深紅星的新丰采，更是話題焦點。

已經8年沒出席香港電影金像獎頒獎典禮的陳慧琳，受邀頒發「最佳原創電影歌曲」獎項，紅毯上以一襲金色優雅的禮服現身，依然擁有公主般的架式，完全不像即將滿半百。她坦言疫情 期間待在家裡監督兩個兒子的功課，雖然他們學業表現突飛猛進，自己卻像家庭教師，很悶，希望趕快能出來工作，雖然拍戲比帶孩子辛苦，若有好的劇本仍會願意演，目前是希望能快點出新歌。

演而優則導的馮德倫，則令網友驚嘆除了下巴很合理的有了點白鬚，其他幾乎沒什麼變，問道：「他是裹了保鮮膜嗎？」還有人認為他年輕時和吳彥祖合演「美少年之戀」被搶風頭，現在老了更有味道，整個壓過吳彥祖，比吳彥祖更靚仔，愈看愈帥。

之前拍攝「潛行」時受傷、倒地後全身無力無法動彈，被送往醫院的林家棟，靜養幾天後就來出席香港電影金像獎頒獎典禮，還看來精神不錯，他大讚醫護人員，雖然下了猛藥，吃起來頭暈暈，可是好得也快，歸功於平日有在運動，笑言：「是男人就要趕快挺起胸膛。」