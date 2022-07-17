梅根還沒嫁就已經惹怒皇室？最新爆料專書挖出驚人內幕

梅根本來期望風光嫁進英國皇室，不料鬧得不可開交，彼此都不愉快。（路透資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 和皇室之間鬧得不可開交，就算6月初兩人帶著兒女返回英國出席伊莉莎白二世女王的即位70周年「白金禧」慶祝活動，彼此依舊沒有多大改善，兩人不但在某場活動中被民眾以顯著的噓聲「問候」，連座位也被安排在離哈利的兄嫂—威廉、凱特有一段距離之處，似乎是刻意被「流放邊疆」。

外界始終不理解到底為何本來受到皇室認可、也被祝福的感情，結婚之後竟然變成哈利王子想帶著梅根離開，以至於現在弄得水火不容？近期即將推出的新書「復仇—梅根、哈利與溫莎王族之間的戰爭」（直譯），揭露不少過去隱藏在公眾眼光之下的真相，作者湯姆鮑爾指梅根從登上「浮華世界」雜誌封面、承認與哈利之間的交往開始，就已經讓皇室反感，婚後裂痕愈來愈深。

「復仇」一書中透露梅根最早接受「浮華世界」雜誌專訪、還確定要成為封面人物時，其實相當興奮與期待，畢竟在好萊塢打滾好幾年，這絕對是個里程碑，向來不愛張揚的英皇室，耳提面命她迴避類似種族、政治議題，或是與哈利的戀情等等敏感話題，偏偏該雜誌高層看上的就是她「英國王子女友」的身分，她在意的那些他們都沒興趣處理。

梅根當時還在演出影集「無照律師」，巴望著能聊該劇播出滿百集，以及她在慈善事業上的貢獻和行動， 與哈利的那一段本來只是想一句話帶過，免得英國皇室已經再三強調，顯得她明知故犯。無奈「浮華世界」的高層坦言，根本從來沒聽過「無照律師」或是她梅根的名字，會願意把她做為封面專訪，當然是看在她與哈利的關係上。梅根知情之後從開心轉為憤怒，要求「浮華世界」修正，「浮華世界」卻沒有照辦，報導刊出後，英國皇室也不滿，埋下了往後不和的種子。