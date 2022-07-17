香港電影金像獎 「梅艷芳」姊妹獲獎 許冠文感謝亡弟

許冠文領取終身成就獎，致詞相當感人。圖／摘自IG

因為新冠肺炎疫情影響已經3年多沒辦實體頒獎典禮的香港電影 金像獎，17日終於再度舉行第40屆典禮，劉德華、張家輝、林家棟等影帝都到場，性感女星周秀娜一襲透視設計的禮服再度成功搶走目光，陳慧琳、吳君如、李麗珍等影壇老將也丰采不減當年。

頒獎典禮程序打破歷來慣例，先讓前年只由主席爾冬陞直播宣布得獎、沒有機會在頒獎典禮上受到表揚的最佳導演的曾國祥、最佳男配角張達明等上台領獎、致謝，接著由黃子華頒獎給本屆 「終身成就奬」得主許冠文。他不但是資深喜劇天王，也是首屆香港電影金像獎的最佳男主角。他自我解嘲：「第一屆金像獎我拿最佳男主角，以為會一直得獎，誰知道後來一個都沒有。之前接到電話說要頒『終身成就獎』給我，我說，這樣就給我埋單了！」

他自謙不覺得有什麼終身成就，感謝周梁淑怡、名導李翰祥、影壇大老鄒文懷等事業上的貴人。接著提到3個弟弟許冠武、許冠英、許冠傑，「許氏兄弟」曾稱霸香港影圈，他很懷念已故的許冠英，坦言：「我真的是沒有你不行，這個獎大部分都是屬於你的。」聽得台下觀眾都很感動。他又稱妻子是所有喜劇的靈感來源，告訴他新聞上一堆悲劇，他一定要繼續拍喜劇，讓香港人哭也是笑著哭。許冠文勉勵香港影壇同業，就算未來會有困難的時光，但不要怕，明天會更好，香港人永遠有一種精神，就是哭也是笑著哭。

去年在港賣破6000萬港幣的「梅艷芳 」，則讓女主角王丹妮以及扮演梅艷芳姊姊梅愛芳的廖子妤先後上台，成為最佳新演員、最佳女配角得主，兩人要挑戰扮演香港藝壇知名人物，壓力不小，卻都放手一搏，演出令人讚賞的成績，在頒獎前已經都是最被看好的強力人選，果真一如預期獲獎。