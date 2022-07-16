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台灣旗津啤酒嘉年華 具俊曄電音開場嗨翻天

中央社高雄16日電
2022高雄旗津啤酒嘉年華與黑沙玩藝節16日同步開幕，並邀請「國民姐夫」具俊曄帶來精彩電音DJ秀，引爆現場氣氛。中央社
2022高雄旗津啤酒嘉年華與黑沙玩藝節16日同步開幕，並邀請「國民姐夫」具俊曄帶來精彩電音DJ秀，引爆現場氣氛。中央社

高雄啤酒嘉年華與黑沙玩藝節今晚在旗津沙灘盛大開幕，開幕表演由「國民姐夫」具俊曄（DJ KOO）領軍，播放一連串電音歌曲開場，將現場氣氛炒到高點。

今晚活動吸引超過數萬人湧入旗津，不少年輕人更是衝著具俊曄來到現場，具俊曄播放一連串電音歌曲開場，將氣氛炒到高點，並在B.T.O.D.＆DJ SWALLOW合作演出下，讓活動劃下完美句點。

市長陳其邁晚間抵達活動現場，沿途與攤商、民眾互動，親切拿起手機與大家合影自拍留念，並舉杯邀請民眾共同歡度啤酒嘉年華。

高雄市政府觀光局表示，為讓大家體驗「海景第一排」，沙灘躺椅休息區及蘇美島風涼亭免費開放入坐，並增設20組的藤製躺椅，讓遊客一邊吹著海風休息，一邊看著夕陽美景。

今晚的旗津啤酒嘉年華各式主題音樂活動，民眾品嘗下酒菜，享受徐徐海風迎面吹拂，悠閒地度過假日時光。觀光局說明，活動期間每天都有趣味活動，現場設置小朋友最喜愛的大型氣墊，可與好友來場泡泡足球對決，還有沙雕DIY體驗、夜間觀星導覽、熱血沙排派對、極限衝浪派對等活動，7月17日開放網路報名。

另外，8月13日前每周六沙灘上，多家知名啤酒品牌及在地商圈端出澎湃下酒菜，並與在地商圈合作，推出回饋賓果卡集章活動，兌換時間及詳細資訊可上「Fun旗津」臉書粉絲專頁查詢。

另有優惠券DM可領取，憑券可享大碗公冰、烤小卷、吃海產、雞蛋糕、旗津沙灘吧、旗津豪華露營區、海之星沙灘俱樂部、享溫馨KTV多家好康優惠，活動資訊至觀光局官方臉書-「高雄旅遊網」( https://www.facebook.com/khh.travel/)或官方網站( https://khh.travel)查詢。

觀光 具俊曄 臉書

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