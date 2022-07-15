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快樂大家庭還早呢...小班、珍妮佛被曝與小孩有待磨合

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲被傳彼此的孩子還沒融為一體，工作人員更是無法合作。（路透資料照片）
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲被傳彼此的孩子還沒融為一體，工作人員更是無法合作。（路透資料照片）

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲舊情復燃超過一年，還是停留在20年前同樣的進度：訂婚但尚未結婚，歐美八卦刊物稱他們當然想要往結婚的方向前進，然而在舉辦婚禮之前，還有些事情要先處理好，就像他們的小孩能否接納彼此，或是他們各自團隊是否相處融洽、可以共同合作？無奈的是，似乎兩邊都還在磨合。

班珍各自都是閃亮巨星，身旁一定會有一堆人員，協助他們的演藝事業和私人生活，根據專門報導明星與名流的「國家詢問報」，兩邊人馬還沒辦法和諧相處，就像油與水一樣無法相容。每當他們要去接小孩回來、例行性的添購家中物資或是預約任何活動，萬一中途出了啥紕漏，就會互相指責是對方的錯，而且幾乎每天都會有這樣的衝突，感覺頗為嚴重。

這個大家庭裡共有5個小孩，包括班艾佛列克與前妻珍妮佛嘉納所生的2女一子，分別是16歲的維歐莉、13歲的賽拉芬娜與10歲的山姆，珍妮佛洛佩茲與前夫馬克安東尼所生的龍鳳胎麥克斯與艾美則是14歲，因此關係最好的是年紀最相近的艾美和賽拉芬娜。

根據曾目擊這一大家子前往購物中心的匿名消息來源所描述，艾美和賽拉芬娜都打扮得很像小男生，然後麥克斯一直盯著手機，山姆則是很恍神、需要有人好好管束，年紀最大的維歐莉只要去找爸爸講話，珍妮佛洛佩茲就會趕緊湊過來打斷。

顯然這麼下去，彼此的歧異恐怕會變成衝突，班珍兩人開始要面對「結婚是兩家人的結合而非兩個人」，外界都等著看他們如何解決。

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克 八卦

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