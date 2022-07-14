蕭薔百萬金縷衣超火辣 喊姐弟戀：快來喔

蕭薔擔任AVVJOY LINWEI輕奢高訂系列擔任壓軸走秀。（記者李政龍／攝影）

台灣第一美女蕭薔久未露面，14日為知名設計師林薇AVVJOY LINWEI輕奢高訂時尚秀擔任壓軸走秀，一襲金色馬甲低胸長禮服，烘托得渾圓雙峰呼之欲出，特殊魚鱗片材質禮服造價更超過百萬，一現身就是「金光閃閃、瑞氣千條」，搭配自己收藏17克拉鑽戒、耳飾，巨星氣勢豔驚四座。

一向擁有神秘感的第一美女蕭薔，被視為「神出鬼沒」，出道30幾年，她坦言過去忙於拍戲，演過公主、芭蕾 舞蹈家、精品店老闆娘、武林第一美女，透過詮釋角色， 大部分過著別人的歲月，如今回歸過蒔花養卉、寫書法的生活，她笑：「我想過可能蠻適合隔離生活的，可以一個禮拜都不出門」。

蕭薔無論臉蛋、身材都保養得宜，22吋纖腰、體重45公斤竟維持30年不變，她表示，平常靠做瑜伽、游泳 維持體態，蝶、仰、蛙式都會，而能成為一尾水中蛟龍，身體軟Q程度不在話下，她也說：「心柔軟了，身體就會柔軟」，透露每年都會做健康檢查，當然也做乳房檢查「被夾過」，結果是一如往常健康「頭好壯壯」，她說有朋友或許是體質敏感，在檢查過程中被夾胸部痛到昏倒，撞到腦震盪，她也提醒朋友做身體檢查時也要特別注意。

8月過生日，蕭薔坦言媽媽走了七年，對於母難日，她說真心話：「生日真的沒什麼好過，以前會歡樂一下，但現在反而會在那天好好地想一想，不用特別待在哪裡，因為她每天都跟我在一起」，表示前兩天還夢到媽媽，優雅安詳地坐的，「我想，她一定過得很好」。

久未有新作，蕭薔也透露接下來可能會投入兩部新戲的拍攝，不過目前還沒確定，提到是否願意扮醜、剃光頭，她表示過去曾演過肌肉 萎縮症患者，只要角色需要、劇情合理，不排斥扮醜，要是有姐弟戀劇情，她更大呼「快來喔！」笑說看到台灣人氣鮮肉，第一感覺都是「說話方式、想法，都真古錐，很可愛」，所以只要劇組安排，她不會特別挑希望和誰合作，「上天都會安排」。