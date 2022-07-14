陳美鳳昔花200萬美元換自由身 過來人吐打離婚官司絕招

陳美鳳出席AVVJOY LINWEI高訂系列時尚活動。記者李政龍／攝影

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳繼金曲獎頒獎典禮一襲奶香四溢禮服艷冠群芳後，14日晚出席知名高訂設計師林薇服裝秀，也別於擔任金獎嘉賓的緊張，這次她抱著輕鬆心情看秀，「因為這次主角不是我啊」，笑言最近為準備7月底登台的藍寶石歌廳秀，特別要挖出更誘人的壓箱寶，屆時讓觀眾眼睛一亮。

陳美鳳當年與結婚9年的前夫David離婚，她數次飛到美國對簿公堂，官司打了4年才正式離婚，甚至為此花費6000萬(新台幣，約200萬美元)才換來自由身，最近聽聞黃嘉千 與夏克立爆婚變，外界傳聞眾說紛紜，被問對此看法，陳美鳳坦言：「嗯，這段時間對他們而言會比較辛苦，因為大家都很關注，當事人壓力也會比較大，但我覺得不管怎樣，不要有鴕鳥心態，就去面對，事情交給專業，也請大家給一點空間」，結束訪問後，陳美鳳不禁也感嘆：「原來我已經變過來人」。

說起即將到來的「真愛秀・藍寶石大歌廳」演唱會，陳美鳳表示最近正在整理表演禮服，將30年前的秀服加工，添加現代元素，符合表演主題，為了演唱會，她也緊鑼密鼓鍛鍊體態，平日就勤於做瑜伽、健身 ，現在又多了一項「多走路」，表示只要維持體態，柔軟度夠，穿什麼衣服都能駕馭。

向來好脾氣的陳美鳳，日前罕見動怒對戰網友，回應酸民：「如果那麼不開心真的可以滾」、「如果你的留言後面都是滾，那請離開這裡喔！」，對此，她表示：「我很少有情緒，有時候是學一下網友的用字遣詞跟口氣，但其實不太習慣，試過就好。」認為每個人都有言論自由，應互相尊重，不一樣要讚美，但若批評到家人或做人身攻擊，「我就感受是什麼，我不喜歡公開歧視 、想謾罵就謾罵的人。」