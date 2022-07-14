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前女友病故、摯友自殺、嫂子癌逝 天團主唱連續接噩耗

記者黃保慧／即時報導
謎幻樂團推出以死亡為主題的全新專輯「水星記 - 1&2」。圖／環球音樂提供
謎幻樂團推出以死亡為主題的全新專輯「水星記 - 1&2」。圖／環球音樂提供

美國搖滾天團謎幻樂團（Imagine Dragons），近期推出以死亡為主題的全新專輯「水星記 - 1&2」（Mercury - Acts 1 & 2），主唱丹（Dan Reynolds）提到在創作專輯的過程中，接連面對至親好友離世的噩耗，包含國中摯友自殺，前女友因白血病過世，以及看著罹癌的嫂子在他眼前離世。丹選擇用音樂紀念他們，也記錄面對生命無常的感悟，他感嘆：「我們無權選擇生死，只能緊抓每一刻。」

說起專輯概念，丹表示：「這次雙專輯的主旨都圍繞在死亡。在序幕中，我們專注在死亡本身；在第二幕裡，我們則討論面對死亡後的情緒。悲痛一直存在，但生活還是得要繼續。」

丹體認到「把握當下」這件事不再只是老生常談，「我們無權選擇生死，唯一能做的就是緊抓每一刻。所以這不是一張難過、痛苦的專輯，反而是慶祝生命的作品；而且要謹記著年歲有限，一切都有可能消失。」

專輯中除了沉重的曲調外，也有像歌曲「Bones」和最新主打「Sharks」等帶有諷刺意味的重節奏歌曲，丹表示：「隨著年紀增長，你會發現這世界充滿了嗜血的鯊魚，但同時我也自我反省，自己有資格批評別人嗎？我是否其實也是其中一員？」

後來他找到一個看待險惡社會的新面向，也成為歌曲的主軸，「死亡不斷發生，而且世界總是充滿自私的人類，我們是否有辦法一笑置之？因為這是完全無法避免的事。我很喜歡這種黑暗、有趣、諷刺同時並存的感覺。」

這次的專輯「水星記 - 1&2」，將去年九月已經發行的「水星記：序幕」（Mercury - Act 1），以及全新的第二幕（Act 2），合併成一張收錄32首曲目的作品。

謎幻樂團推出以死亡為主題的全新專輯「水星記 - 1&2」。圖／環球音樂提供
謎幻樂團推出以死亡為主題的全新專輯「水星記 - 1&2」。圖／環球音樂提供

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