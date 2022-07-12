男星嗆湯姆克魯斯多年來都在「自我重覆」 算不上好演員

米基洛克對於好萊塢同業很有自己想法。（路透資料照片）

才剛度過60大壽的湯姆克魯斯 ，因為「捍衛戰士：獨行俠」全球賣破11億美元，再攀事業新高峰，且締造個人從影以來的最佳票房紀錄，連歐美媒體都稱他是「最後的電影巨星」，卻有同業逆風發言，稱他30多年來都是在在重覆自我，還不如艾爾帕西諾、克里斯多夫華肯或是馬龍白蘭度。

這麼敢講的男星就是曾以「愛你九周半」、「鬥魚」等片一度大紅的米基洛克，米基最風光時是以叛逆、邪氣又性感的形象大受歡迎，演技也算有些好評，後來他比職業拳擊賽、臉被打到毀容，4度整形來重建鼻子跟顴骨，卻再也回不去過往的俊帥，雖然一度因演出「力挽狂瀾」風光入圍 奧斯卡影帝並拿下金球獎 ，可惜拍攝「鋼鐵人2」對最後的版本不滿意，與漫威鬧翻，往後和大片又都無緣。

米基在接受英國名嘴皮爾斯摩根的訪問時表示，湯姆克魯斯「捍衛戰士：獨行俠」的賣座大豐收，對他來說根本不代表什麼：「這傢伙35年來一直在演同樣他X的角色，我對此毫無敬意。我不在意錢或是權力，我在意的是看到艾爾帕西諾的演出，或是克里斯多夫華肯、早期的勞勃狄尼洛，或是李察哈里斯或是雷溫斯頓的表演，我想成為那樣的演員，就像昔日影壇的蒙哥馬利克里夫或馬龍白蘭度。」

皮爾斯摩根聽了反問：「所以你不覺得湯姆克魯斯是個好演員？」米基答道：「在我的世界裡，他根本不算什麼。」