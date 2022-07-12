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「驚奇少女」迎向最終大戰 明年合體驚奇隊長

記者陳建嘉／綜合報導
「驚奇少女」有許多精彩動作戲。（圖：Disney+提供）
「驚奇少女」有許多精彩動作戲。（圖：Disney+提供）

漫威全新原創影集「驚奇少女」（Ms. Marvel）13日即將迎來大結局，卡瑪拉不僅拯救了失散的曾祖母，更得知自己的家族歷史，並在結尾也留下伏筆，有一場大戰即將在她所住的紐澤西市展開，再度回到美國，也將體認到自己的超級英雄使命。

「驚奇少女」上檔以來好評不斷，卡瑪拉不僅是眾多超級英雄的「迷妹」，同時也因為家族血統以及祖傳手鐲，讓她擁有可以製造任何形狀凝光的超能力。伊曼維拉尼（Iman Vellani）雖是首次演戲，但因為個性開朗，性格迷人，再加上她原本就是漫威迷，年僅19歲的她，曾在受訪時大方坦承「我從小就是看漫威電影長大」。卡瑪拉在劇中飾演「驚奇隊長」的頭號迷妹，先前也與布麗拉森（Brie Larson）一同拍攝「驚奇隊長2」，明年將在大銀幕上與粉絲再度相見。

飾演女主角卡瑪拉的伊曼維拉尼雖然從小在加拿大長大，但她先前受訪時，表示以自己的巴基斯坦血統為榮，「我很高興能為許多海外的漫威粉絲發聲，讓他們知道漫威英雄的多元性。」也說自己在巴基斯坦的家人都有看「驚奇少女」，都很喜歡她的表現，「我原本演得很輕鬆，但越來越多海外粉絲的喜愛，讓我覺得責任越來越重大了。」伊曼也感謝劇組人員的用心，「劇組經過多次討論溝通，結合很多我的真實經歷，我超開心的，覺得我跟卡瑪拉過著一模一樣的生活。」。

在最新一集中，伊曼維拉尼飾演的女主角卡瑪拉克汗，為了找尋曾祖母艾莎以及祖傳手鐲的祕密，陪同家人回到巴基斯坦的喀拉蚩，試圖挖掘真相，卻在一場與隱密族的對決中意外回到過去。赫然發現曾祖母艾莎受到夥伴娜吉瑪的背叛，想要搶奪手鐲回到諾爾次元，甚至不惜持刀刺死夥伴，過程中卡瑪拉則盡全力保護祖母莎娜脫離險境。當他們回到原本的時空，卻又遇到被開啟的「面紗」，幾乎所有人都被吞噬，原本到處作亂的娜吉瑪，也為了保護被她遺棄在監獄的兒子卡姆蘭，在最後一刻選擇犧牲自己，隱密族多年來的仇恨也終於能放下了。

「驚奇少女」每週三在Disney+上首播，準備在7月13日一同迎接完結篇。

「驚奇少女」將於本周三迎接完結篇。（圖：Disney+提供）
「驚奇少女」將於本周三迎接完結篇。（圖：Disney+提供）
「驚奇少女」將於本周三迎接完結篇。（圖：Disney+提供）
「驚奇少女」將於本周三迎接完結篇。（圖：Disney+提供）

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