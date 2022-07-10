湯姆克魯斯銀幕叱吒風雲 情場總是失意 事出必有因？

湯姆克魯斯（中）很懂得如何抓住媒體的注意力。（美聯社）

才剛歡度60大壽的湯姆克魯斯 ，因為全球狂賣超過11億美元的「捍衛戰士：獨行俠」，再度攀上事業的新高峰，成為媒體口中「最後的電影巨星」。然而他的事業表現和情場戰果，有如天壤之別，自從與凱蒂荷姆絲離婚，到現在這麼多年他都沒有一個公開承認的女友，之前被傳和「不可能的任務：致命清算 第一章」海莉艾特沃的緋聞，也以「他被海莉2度放棄」作收，影迷簡直無法想像。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，卻稱湯姆克魯斯很難有穩定的戀情，好萊塢沒人感到意外，因為他的心目中對於事業的重視遠勝一切，就算交女友，也只是為了強化他的「銀幕情聖」形象，對象是誰也並不很重要，感覺不對也可以說換人就換人，哪有女人願意接受這種不真實的關係？

就算湯姆克魯斯再怎麼知名、當紅，他的感情生活仍如一團謎霧，外人始終看不清，也揣測不斷，唯一確定的是他永遠在觀眾面前親切配合，對影迷來講，這就夠了。而他吸引媒體關注的本事也始終罕有匹敵，日前他在英國 欣賞溫布頓網球賽，同場還有英國威廉王子之妻凱特 ，本來鎂光燈的焦點可能有不少會偏移到凱特身上，結果阿湯彷彿在人群中以目光尋找穿著黃色洋裝的凱特，馬上又把媒體的注意力給拉過來，再度證明他對於「如何當個大明星」，簡直是博士的等級。