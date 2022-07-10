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夏克立友人不忍了 爆氣公開黃嘉千「超過分罪狀」

記者李姿瑩／台北報導
黃嘉千（右）與夏克立（左）。記者陳再興／攝影
黃嘉千（右）與夏克立（左）。記者陳再興／攝影

夏克立和黃嘉千婚姻觸礁，雙方友人陸續發聲相挺，先是竇智孔發文暗罵夏克立，今夏克立的朋友Naiyuan Lin也發文，反控黃嘉千多項罪狀。

Naiyuan Lin寫下「我所認識的夏克立」，稱讚夏克立是一位「真人」，沒有明星架子，完完全全跟你我身邊的鄰居同事一樣。但在疫情期間他回台灣隔離的時候，「黃嘉千沒去看他，也沒有幫他準備任何東西：從檢疫的住處到食物，連信用卡過期都不管，無法UBER EAT，我送了美而美早餐和超市物資，順便借他一張我的信用卡。」

此外，在Naiyuan Lin眼中，夏克立在台灣就是「外配弱勢，錢都在老婆那邊，而伴侶用人脈跟語言的強勢，操弄他的一切。」Naiyuan Lin舉例，「比如看心理醫生跟婚姻諮商，夏克立自己找的永遠不夠好，黃嘉千堅持要她找的，然後私下跟醫生LINE，影響用藥與判斷。那種藥在加拿大根本禁用，她從醫生那裡知道所有病人的訊息，違背醫病倫理，還可以為離婚官司作準備，比如製造家暴場景錄音。」

Naiyuan Lin看到黃嘉千曾在訪問中說「自己用謊言維持婚姻」，信任是一切的基礎，不斷用謊言是維持不了任何關係的。「他（夏克立）在第一時間發現自己被約在酒店，請老婆來護航，老婆明知道酒店事件是誤會，卻不立即澄清，造成入圍兩次金鐘獎最佳兒童節目主持人丟了工作。」此外，疫情隔離後不准夏克立回家住、讓他手邊沒錢，要簽「自願分居」的文件才給他生活費，「外國人中文非母語，這些事要自己找律師、一一問明白，真的難上加難。在德國幫助台籍外配，也屢屢見到同樣情形。」

「最後我想講，夏克立全心全意陪伴小孩，但黃嘉千只會請課後班跟家教，還堅持要小孩待在台灣是哪齣？Winner takes all.鬥至恐跟黃嘉千屬於同一位經紀人，所以叫垃圾也不意外了吧。」Naiyuan Lin現在只能祝夏克立一切順利，願司法公正還他公道。

黃嘉千 疫情 信用卡

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