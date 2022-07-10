強尼戴普新專輯 這句歌詞疑似諷刺安珀

強尼戴普被懷疑在新專輯的歌詞中諷刺前妻。（歐新社資料照片）

強尼戴普自從控告前妻安珀赫德涉及誹謗、被判可得到千萬美元賠償金後，一直都未對外公開發言，反觀安珀與律師都曾經上電視接受專訪。外界認為強尼風度十足，結果歐美媒體發現他在本周末要上市的新專輯「18」中，似乎透過歌詞表達內心對安珀的不屑與厭煩。

「18」是強尼戴普和知名吉他手好友傑夫貝克合作的專輯，裡面他寫了兩首歌，被視為他因安珀而背上「家暴 男」污名後、人生跌入谷底這幾年來的心情告白，各方都試圖在歌詞裡找出蛛絲馬跡，正好其中一句歌詞唱道：「我覺得你對某個他X的夜晚已經說得夠多了。」外界不禁聯想到安珀稱被他酒後施暴的情形，隨著每一次的出庭都要再舊事重提，也許強尼真的對此感到很厭煩了。

另一段歌詞則是這麼唱：「你坐在那裡就像隻癢了7年的狗，如果我有1角硬幣，也絕不會丟到你手上。」鄙夷與不屑的情緒，聽眾都能充分感受到。

安珀赫德近日則試圖以陪審員中有人身分不符、要求法庭宣告判決無效，重新再審。另一方面，她也被傳將推出爆料新書，並接受出版社高價競標，有機會把價錢炒到1500萬美元，如此一來就算她賠給強尼千萬美金，自己還倒賺幾百萬。她兩手策略同步進行，不管怎樣，都不至於太虧。