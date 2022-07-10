「貓王」爭取過「捍衛戰士」飛官角色 阿湯打槍因這點

奧斯汀巴特勒在主演「貓王艾維斯」揚眉吐氣前，曾去爭取演出其他大片。（路透資料照片）

今夏票房異軍突起、熱賣超過11億美元的「捍衛戰士：獨行俠」，除了湯姆克魯斯 扮演的首集男主角回歸外，幾個年輕飛官的角色也都頗搶眼，讓扮演這些角色的新銳男星因而崛起。其中戲分最重的「公雞」，雖然由「進擊的鼓手」麥爾斯泰勒獲選演出，其實後來扮演「劊子手」的葛倫鮑威爾當初也是爭取這個角色，而因為主演「貓王艾維斯」在美國成為話題的英俊小生奧斯汀巴特勒也曾經參加角逐。

「捍衛戰士：獨行俠」選角指導丹妮絲查米恩透露，她第一眼看到奧斯汀巴特勒，就覺得他很有特色、是塊料，也推薦湯姆克魯斯等人，不過阿湯等劇組要人，最後決定奧斯汀不適合「公雞」這個角色，丹妮絲事後去了解，似乎是阿湯等人認為奧斯汀的年紀太輕，其實奧斯汀只比麥爾斯小了4歲多。

奧斯汀巴特勒爭取在「捍衛戰士：獨行俠」演主角，沒有打進最後一關，媒體報導，「公雞」最後是在麥爾斯泰勒、葛倫鮑威爾與「X戰警」系列的英國 長腿小生尼可拉斯霍特3人之間做選擇，湯姆克魯斯對3人都很欣賞，因此為葛倫鮑威爾特別又打造「劊子手」的角色並說服他演出，至於尼可拉斯霍特本來會在「不可能的任務7、8」演大反派，後來因個人抽不出空檔才換成別人。

雖然奧斯汀巴特勒沒有擠進「捍衛戰士：獨行俠」演出陣容，不過他和麥爾斯泰勒之後都去「貓王艾維斯」試鏡，換成他擊退麥爾斯，現在「貓王艾維斯」美國票房破9000萬美元、即將突破億元大關，他也瞬間變成熱門新星，走紅的態勢不比麥爾斯差。