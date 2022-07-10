花都巴黎是場惡夢...卡麥蓉狄亞自曝被騙走私禁藥

卡麥蓉狄亞在「摩登大聖」造型很性感。圖／摘自imdb

曾經息影好幾年的金髮性感女星卡麥蓉狄亞，近日宣布再接演新片，受到影迷的期待。她因「哈啦瑪莉」、「霹靂嬌娃」等片一度紅到拿過兩千萬美元的超高片酬、成為「兩千萬俱樂部」中的一員，然而近日她卻自曝曾在巴黎苦熬一年、沒接到任何模特兒的工作，唯一找上的竟是騙她走私禁藥到摩洛哥，害她差點被抓去關。

卡麥蓉狄亞豔麗的外表，令無數男性心動，也被視為銀幕女神之一，但她竟然曾是乏人問津的落魄模特兒。她最近在一個podcast節目上說，為了到巴黎發展，她自以為存夠了錢，結果居然是整整一年，沒有拿下任何模特兒的工作，「花都」巴黎根本不像電影 裡那麼浪漫美麗，她的生活快要出現困難，此時終於來了個工作，她以為是到摩洛哥做服裝秀，被塞了個鎖好的行李，告知是她需要的服裝，她直到飛機降落機場，才了解到自己可能被當成攜帶走私違禁品的運送者，緊張到不知怎麼辦才好。

在摩洛哥犯下此類的罪行，會被關至少10年，卡麥蓉最後把行李箱交給警方，回到巴黎，仍然接不到模特兒的工作。所幸她的大突破此時來到，她接到了「摩登大聖」選角指導通知，她本來只是做模特兒、沒想到要轉去演戲，面試 時還坦白告知：「我不會演戲，這不是我要做的。」雖然那麼多的阻力，導演 查克羅素卻很欣賞她，決定要把角色給她，她才能和當時正大紅的金凱瑞合作。

本來「摩登大聖」裡的金髮尤物一角，相中的是「花花公子」玩伴女郎出身的巨乳女星安娜妮可史密斯，後來改由卡麥蓉狄亞扮演，剛片在美國締造近1億2000萬美元的票房佳績，卡麥蓉的知名度迅速打開，才有日後「哈啦瑪莉」等片的成功。她發跡的過程，離奇程度完全不輸電影情節。