恭喜 首代「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特在牙買加結婚

克絲汀鄧斯特（右）與傑西普萊蒙今年都因「犬山記」入圍奧斯卡金像獎。取材自IMDb

曾經扮演「蜘蛛人 」女友瑪莉珍而紅遍全球的克絲汀鄧斯特，傳已在牙買加和交往六年並生了兩個兒子的男友傑西普萊蒙結婚，她的公關人員證實她已為人妻，其餘細節不透露。

克絲汀鄧斯特還是童星的時期，就因為在「夜訪吸血鬼」扮演看似女童卻有好幾百歲的吸血鬼而令各方驚豔，超齡演技尤其受到影評讚譽，被認為是該片表現最出色的演員，比兩位主角湯姆克魯斯 與布萊德彼特 還搶眼，此後她還演出了「新小婦人」、「野蠻遊戲」等片，成了最當紅的女童星之一。

長大後的克絲汀，憑著仍然俏麗的外表，在青春喜劇「魅力四射」飾演啦啦隊長，該片締造票房佳績也受到年輕女孩的歡迎，讓克絲汀成為超人氣女偶像，順利爭取到在改編自漫畫的大片「蜘蛛人」扮演女主角的機會。「蜘蛛人」系列裡她和陶比麥奎爾的感情戲頗為曲折，彼此間擦出亮眼的火花，曾被傳「假戲真做」。不過後來她交往的男友是公認外型、氣質、戲路都和陶比非常接近的傑克葛倫霍，一度被認為有機會修成正果，可惜終究無緣成為生命中的另外一半。

傑克葛倫霍之後，克絲汀演出「浪蕩世代」時，和男主角之一蓋瑞特荷德倫傳出緋聞，也曾經交往數年，亦曾被看好有望步上結婚禮堂，最後還是分手作收。在她與蓋瑞特還沒分道揚鑣時，已經因演出影集「冰血暴」第2季結識了傑西普萊蒙，當時傑西在劇中就演她的丈夫，一年之後克絲汀和蓋瑞特的戀情畫下句點，與傑西正式展開交往。

雖然傑西普萊蒙的外型比起克絲汀前兩任舊愛有明顯差距，完全不是「英俊小生」路線，卻和克絲汀的緣分最深，連續生了兩個兒子，今年還因為在「犬山記」再扮夫妻，雙雙入圍奧斯卡金像獎，可惜都空手而回。不過兩人還是迎來喜事，在牙買加著名的「黃金眼」度假區結婚，該度假區是由007原著作者伊恩佛萊明生前擁有的別墅而改成，景觀優美也具有話題，吸引無數名人造訪，也成為今年40歲的克絲汀完成終身大事的地點。