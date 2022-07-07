林青霞曾秀豪宅奢華裝潢 843坪花園引來「仙鶴」

林青霞曾多次曝光豪宅內部裝潢。（取材自微博）

林青霞是華語圈女神級影星，她飾演的「東方不敗」至今仍深植人心，今日驚傳她所住的豪宅大火，消防局緊急疏散20多人，多為男女傭人及司機等工作人員，幸好當時林青霞不在家中，現場也無人受傷。而她的豪宅價值11億港幣（約1.4億美元），先前也曾在微博 曬出無敵美景。

港媒指出，林青霞的豪宅位於香港 飛鵝山腳，占地約1400多坪，還有占地843坪的花園。今日發生3級火警，還有目擊者看到火警發生時，傭人抱寵物犬逃生的畫面，雖然香港消防局緊急救火，但火勢太過凶猛，持續燃燒了逾3小時。

據了解，原先林青霞與家人事同住附近豪宅，不料2012年鄰居遭竊，為求心安因此她的老公邢李㷧在2014年則以逾億價錢購入新宅，並送給她當作60歲生日禮物，同樣也是2人結婚20周年大禮。這間豪宅採三層樓採階梯式的設計，設有游泳池、健身 室、圖書館、網球場，保全也很嚴格，有「超級堡壘」之稱。

而林青霞曾多次曝光豪宅內部裝潢，看上去相當高雅豪華，也曾在微博曬出豪宅眺望山景、城市遠景，她還曾開心表示屋外有多次仙鶴到訪，不過事後有網友告訴她那是「白鷺」，她才將多日PO出的仙鶴照片刪除。