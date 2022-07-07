在「教父」中演長子桑尼 男星肯恩去世 享年82歲

因在「教父」中扮演老教父馬龍白蘭度之子、因而獲得奧斯卡金像獎最佳男配角提名的男星詹姆斯肯恩6日在洛杉磯去世，享年82歲。(美聯社)

影史經典名片「教父」中扮演老教父馬龍白蘭度之子、因而獲得奧斯卡 金像獎最佳男配角提名 的男星詹姆斯肯恩周三（6日）在洛杉磯去世，享年82歲。詹姆斯肯恩從劇場界崛起，1960年代開始在「愛瑪姑娘」、「龍虎盟」等片演出配角，並在一堆影集中客串亮相，直到30歲後才因在「教父」裡脾氣火爆、最後被亂槍打死的長子桑尼一角成為知名紅星，在1970年代的好萊塢 擁有一席之地。

根據「好萊塢報導」，詹姆斯肯恩的公關證實他去世的消息，但無論家人或是公關都沒有發布死因。詹姆斯當初在「教父」原本不是要扮演大哥桑尼，該角本來已另定其他演員，不過昔日與詹姆斯曾有同窗之誼的導演法蘭西斯柯波拉，認為桑尼一角非詹姆斯肯恩不可，才成就了該片中他至今仍令觀眾印象深刻的經典表演。「教父」也讓詹姆斯肯恩畢生唯一一回提名奧斯卡，他和演小弟的艾爾帕西諾、扮義弟的勞勃杜瓦同時入圍最佳男配角，一起敗給「酒店」的喬伊葛雷，不過艾爾和勞勃日後分別因為「女人香」和「溫柔的慈悲」登上奧斯卡影帝寶座，詹姆斯卻永遠沒有再戰小金人的機會。

「教父」中飾演小兒子麥克的艾爾帕西諾(Al Pacino，左)，和以及飾演長子的肯恩。(美聯社)

人生中有許多事情沒辦法重新選擇，詹姆斯肯恩曾經有機會主演「霹靂神探」、「飛越杜鵑窩」、「克拉馬對克拉馬」等奧斯卡上風光備至的大片，他卻推掉在這些影片中飾演男主角的機會，結果接手的人選全都因此成了當屆影帝，只能說他命中註定和小金人無緣。除了在「教父」的經典角色外，他也曾經主演科幻動作片「滾球大戰」、締造不錯的反應。為了避免被定型只能演火爆的幫派分子，詹姆斯也曾接演與芭芭拉史翠珊合作的歌舞愛情片「俏佳人」，他和瑪莎梅遜主演的文藝喜劇「第二章」曾在台灣叫好又叫座。

肯恩在NBC劇集「拉斯維加斯」片場。(美聯社)

進入1980年代詹姆斯肯恩有好幾年因毒癮和對好萊塢意興闌珊而在幕前消失，直到事業貴人兼好友柯波拉把他再找出來主演「石花園」，雖然反應不如預期，卻也讓他成功復出，之後又有演出了「異形帝國」、「狄克崔西」等人氣影片，尤其是在「戰慄遊戲」扮演被瘋狂書迷綁架、打斷腿的作家，創造叫好又叫座的成績，可惜奧斯卡上出風頭的是女主角凱西貝茲，他仍一無所獲。

詹姆斯肯恩曾經有過4段婚姻，都在風雨中度過，尤其第2段婚姻雖然只有一年，卻為他添了個兒子史考特，史考特肯恩後來主演了「深海尋寶」、「主力難當」等電影，更以影集「檀島警騎2.0」廣為觀眾熟知，算是成功接下父親的衣缽。