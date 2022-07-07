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中國喜劇票房女星每天花4小時變古人 大玩諧音笑到炸裂

記者黃保慧／即時報導
「李茂扮太子」將於7月22日上映。圖／華映提供
「李茂扮太子」將於7月22日上映。圖／華映提供

古裝爆笑喜劇「李茂扮太子」由新導演高可編劇及執導，集合中國高票房喜劇演員馬麗、常遠、艾倫等人合作搞笑，大玩諧音梗趣味。電影在中國創下近17.7億的高票房佳績，女主角馬麗表示必需天天花4個小時變身古人，雖然辛苦但和一群有默契的老友合作演出，一起想搞笑梗，天天都拍得很開心，而她的老公許文赫是電影的表演指導，讓她笑說：「常遠知道我老公會跆拳道，現場演感情戲時就放不太開。」

「李茂扮太子」大玩諧音梗，故事靈感來自知名的民間傳說「狸貓換太子」，導演高可花了3年的時間編劇本及其中的笑梗，「這是個架空歷史的古裝劇，給喜劇更大的表演空間，跳脫許多現實的限制，讓笑點可以做得更炸。」電影也集合中國知名的喜劇演員馬麗、常遠、艾倫等人共同搞笑，還有韓星克拉拉特別客串美麗女巫一角，也不計美醜，瘋狂演出，讓電影笑料不斷。

馬麗是中國喜劇團體開心麻花的當家一姐，以電影「夏洛特煩惱」成功躍上大銀幕，接連演出多部大賣喜劇作品，在今年2月她累積票房成績超過一百億人民幣（約14.9億美元）的紀錄，成為首位票房破百億的中國女演員，證明她喜劇功力過人，獲得觀眾喜愛，累積票房的實力驚人。

在新作「李茂扮太子」中化身武藝高強的大鑣局第二代，卻愛上出身寒微的小捕快常遠，兩人私奔成親，但她的老公竟和當朝太子容貌相似，兩人還上演身份調換戲碼，讓搞不清狀況的馬麗鬧出不少無厘頭笑話。

馬麗表示「李茂扮太子」中再次和許多熟悉的老搭檔常遠、艾倫等人合作，她表示天天要花4個小時穿上古裝，雖然辛苦，但和許多老朋友合作，覺得拍得很開心。她笑說：「上回演常遠的媽媽，這次變成演老婆，很有新鮮感。」

而她的老公許文赫是「李茂扮太子」的表演指導，「我和老公認識以來，他常會協助我建立角色，這次可以一起工作，可以在現場直接討論，是很好的事。」但她透露因為老公在現場，每次要演夫妻間的親密互動，常遠都放不太開，馬麗說：「因為常遠知道許文赫學過跆拳道，演感情戲時，常遠就明顯放不開，我特別要許文赫來指導他演出。」

馬麗是中國喜劇團體開心麻花的當家一姐。圖／華映提供
馬麗是中國喜劇團體開心麻花的當家一姐。圖／華映提供
馬麗是中國喜劇團體開心麻花的當家一姐。圖／華映提供
馬麗是中國喜劇團體開心麻花的當家一姐。圖／華映提供

電影 導演 跆拳道

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