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58歲布萊德彼特傳健康出問題 罹患多年面容失認症

記者陳建嘉／即時報導
布萊德彼特。（路透資料照）
布萊德彼特。（路透資料照）

58歲布萊德彼特近期已經為新片「子彈列車」宣傳，但他最近自報罹患面容失認症（Prosopagnosia，也稱臉盲症），也擔心是否會被誤認個性冷漠、難以親近，還苦惱表示「沒人願意相信我！」

布萊德彼特最近接受「GQ」8月號雜誌訪問，提到自己雖然沒經過醫師診斷，但他認為自己有臉盲症，但身邊一直沒人相信，他說自己多年來都有用心記住每個人的臉，但還是無法仔細分辨，「不少人覺得他很疏遠、冷淡、難以相處，我很委屈，想見見其他與我遭受同樣病症所苦的人」

其實布萊德也曾隱藏自己的症狀，但卻造成反效果，惹火不少人，他早在2013年就在接受「Esquire」就提過此事，並說他覺得人類的五官很像神秘、難解的事物「我無法捕捉一張臉的樣子」，也說因而想孤立自己，才會常常待在家中。

臉盲症（Prosopagnosia或Face Blindness）是指患者會看不清別人的樣貌，或對別人的臉型失去辨識能力，一種認知障礙疾病，因大腦負責臉孔認知功能的部位「梭狀迴」受損，導致人們無法透過記憶人臉來認人，甚至無法辨識包含自己在內的熟悉臉孔。臉盲症分為感知性臉盲、聯想性臉盲以及天生臉盲三種，感知性臉盲為後天形成，他們無法分辨所有人的臉，例如因車禍導致大腦受損，出現失憶情形；聯想性臉盲可以辨識面孔，然而無法將臉與對應的人聯繫在一起；而天生臉盲則因為基因或者腦部天生存在的缺陷，生來便無法辨認人臉。

布萊德彼特 車禍

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