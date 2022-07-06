湯唯受訪驚慌握朴海日手 被做「牽手迷因」曝內幕

朴海日和湯唯笑看「牽手迷因」。（圖：車庫提供）

南韓名導朴贊郁榮獲坎城影展最佳導演 獎的新片「分手的決心」（Decision to Leave），由湯唯 和朴海日主演，對於會請湯唯詮釋女主角「瑞萊」的原因，朴贊郁導演透露自從看了「色戒」後，就希望總有一天能和湯唯合作，他表示：「我們會將主角『瑞萊』設定為中國人，全是為了要請湯唯飾演這個角色，並不是挑選符合這個角色的演員，而是為了演員去構寫角色。」

朴贊郁導演表示自己在那之前和湯唯並無私交，而是透過作品認識她的，導演表示：「看了湯唯之前的作品『色戒』、『晚秋』、『黃金時代』後，我覺得她給人一種漠然的印象。我思考著她具有什麼樣的魅力，對她抱持著好奇心的同時，帶著想看看湯唯的這種模樣的想法構寫劇本。」

朴贊郁看了「色戒」想找湯唯合作為她量身打造劇本。（圖：車庫提供）

湯唯和朴贊郁在現場會用英文進行簡單的對話，其他部分則仰賴專業的口譯員，朴贊郁導演表示：「對話進行超過2、3分鐘的話，我們就會忘了口譯員的存在，光靠眼神就知道彼此的意思。而且湯唯還自己買來了翻譯機，這讓拍攝現場氣氛更和樂了，因為那台翻譯機常常有誤譯的情況，常常讓現場笑成一片！」

另外，最近在某個訪談花絮影片中，朴海日以手勢示意讓湯唯先回答，湯唯看到後有點驚慌地順勢握住朴海日的手，兩人就莫名其妙地牽手了，這段影片和擷圖也成了迷因在網路上流傳，讓許多網友看了都覺得兩人的互動非常可愛。朴海日在近期的專訪中也透露知道這件事，他笑說：「這個就叫做迷因（Meme）吧？可能是因為口譯時間差的關係，才會發生這樣的插曲。我們後來在休息室時，也曾笑著聊到這件事，湯唯還說她知道這段影片在網路上很紅！」

而「分手的決心」的起點，朴贊郁導演表示：「我在高中時曾讀了瑞典推理小說 『The Martin Beck』，在3、4年前重讀了這系列作品，看著小說中的刑警深思熟慮地照顧對方、紳士般的模樣，就想拍成電影看看。當時我和從『親切的金子』時期就開始合作的編劇丁瑞慶見面，打算籌備下一部作品，在討論時突然聊到了那部小說中的刑警，就決定要以此為出發點構寫故事。」朴贊郁還透露選角過程，他說：「在思考那個角色有著什麼樣的氛圍時，我們就想到了朴海日演員。當時還不確定朴海日演員是否會接演這個角色，但我就依照編劇所給的方向開始想像故事，還取了朴海日演員名字中的『海』字替這個角色命名為『海俊』。」