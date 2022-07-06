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奧斯卡影帝挑戰國父扮相曝光 細膩揣摩歷史人物

記者陳建嘉／即時報導
麥可道格拉斯挑戰扮演美國國父班傑明富蘭克林。圖／Apple TV+提供
麥可道格拉斯挑戰扮演美國國父班傑明富蘭克林。圖／Apple TV+提供

曾以「華爾街」奪下奧斯卡影帝的資深好萊塢影星麥可道格拉斯（Michael Douglas），在年初宣布將以飾演美國偉人班傑明富蘭克林加入 Apple TV+，今日釋出美國國父扮相首發劇照。

影集內容為真實歷史事件改編，並配合普立茲獎得主史塔奇希夫所撰寫的傳記小說「A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America」加以參考史實拍攝。故事描述當時已屆 70 歲高齡的班傑明，在毫無任何政治背景的訓練之下，將進行他人生中最大的一場賭注和挑戰：「前往實行居住君主專制已超過數個世紀的法國，試圖說服法國支持美國取得獨立的認同。」

此行不但讓班傑明名聲遠播歐陸，更進一步取得歐洲人信任與愛戴，他縱橫捭闔的外交手腕，天賦異稟的謀略智慧為美國奠下了邁向獨立的里程碑，也終在 1783 年結束獨立戰爭，成功造就「美國」。

影集將由曾拍攝「權力遊戲」、「黑鏡」等多部熱門影集的導演提姆范恩派頓執導，主演麥克道格拉斯也會一同擔任監製。因故事背景橫跨美法兩國，影集中也將可見到熱門影劇「找我經紀人」的主要演員蒂博德蒙塔朗貝爾、阿薩德包柏都現身其中。

華爾街 導演 奧斯卡

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