南柱赫18位同學+2導師出面作證：他沒有霸凌

南柱赫的同學表示他高中時很有正義感。(取材自Dispatch)

韓星南柱赫近來捲入校園霸凌 風波，雖然經紀公司否認並表示要對不實謠言提告，不過受害著持續爆料，網友紛紛要求南柱赫說清楚講明白，而在南韓 媒體中以狗仔文化聞名的「Dispatch」今（5日）訪問南柱赫高中時的18位同學、2名班導師，20人的證詞全表示，南柱赫沒有霸凌過同學。

18名同學的證詞表示，他們所念的「水一高中」校風嚴謹，體罰風氣盛，因此根本沒有霸凌、搞小團體的情況。對於自稱受害者指控南柱赫叫他去跑腿買麵包，還搶他的手機 下載一堆要付費的App，為南柱赫作證的18名學生說：「手機事件的霸凌者是另一位同學P，爆料人把P換成南柱赫，根本和南柱赫沒關係，爆料者動機非常惡意。」

有同學表示，同學們會休息時間會在教室後面玩摔角，「但不是壓抑的氣氛，而是（男生之間）打打鬧鬧的程度。」也有同學說，南柱赫很喜歡去合作社，雖然自己不可能隨時盯著他，但「如果他使喚別人去跑腿，一定很快就會在學校傳開了，在我們學校反而會被孤立。」並為他說話，表示會不會只是南柱赫請對方「可以順便幫我買便包嗎」，因為拜託別人順道買東西這種情況非常常見。

老師也出面表示南柱赫超級有正義感又善良，甚至賭上自己身為老師的自尊心為他背書：「那時有體罰的時代，連女老師都拿著棍子，還有媽媽會做棍子送老師，在我教書的時期，校園暴力是不可能發生的。」並說道：「南柱赫是積極向上的小孩，沒有不喜歡他的人，我不是說謊的人，你完全可以把我的證詞寫出來，因為我很有自信。」

還有老師說：「南柱赫很善良，他也很活潑，會幫助朋友，雖然功課不好，但人品非常受到讚賞。」並表示南柱赫是那種會勸架、叫同學上課不要吵鬧的人，絕對不是不良少年，不可能霸凌別人，頂多遲到。也有同學說：「南柱赫高中時逢人就說他要當模特兒，大家都笑了，他喜歡籃球，也很愛睡覺，老師都很信任他，他很有正義感。」