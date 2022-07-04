安珀赫德再出招...竟扯出這疑點 求丟棄判決結果

安珀赫德再出招，試圖爭取判決結果被丟棄，甚至可接受重審。（路透資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德的誹謗官司宣判到現在差不多一個月，獲判要付強尼千萬美金賠償的安珀再度出招，委由律師出面訴請法庭拋棄判決結果，認為強尼戴普方面的證據無法證明安珀惡意誹謗，使他蒙受事業上與收入上的損失。外界雖然對安珀此舉並不感到意外，不過她的訴狀中提及陪審員有人的年齡有問題、適任程度與合法性受到質疑，判決也不能算數，這點倒是讓外界開了眼界。

安珀的律師指稱15號陪審員「看起來就不是1945年生，而是1970年生，顯然這位陪審員未經驗證，所以他是否被傳喚來加入這次的陪審團，是否適任，都需要再重啟調查。」安珀方面還建議不如重新再審，總之就是不接受目前自己慘敗的結果。

對於安珀已經厭惡至極的網友，諷刺道：「要是她乖乖道歉，不要再搞事，他(強尼)可能會算了，也不一定要她賠錢，但她愈愛對外放話，我就愈希望他把她吃乾抹淨。」有人替安珀辯護，稱在出庭作證的過程中，看得出強尼和安珀彼此都互相折磨、虐待，因為強尼是知名度高的巨星，判決才會是這樣的結果，立刻遭到網友圍剿，認為他根本搞錯重點，重點是強尼告安珀誹謗，而不是誰有沒有虐待誰，挺強尼的網友們認為安珀就是有誹謗強尼，再怎麼狡辯也一樣。

更有人修理安珀，說她口口聲聲表示希望強尼放過她，還稱自己為何會現身法庭是因為強尼想懲罰她，結果案子宣判到現在，強尼幾乎什麼都沒再提，安珀與律師不但都上電視接受訪問，還來這一套、妄想重審？安珀已經嚴重下滑的人氣，恐怕還要繼續探底。