我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「小小兵2」發威 終結戲院業兩年疫情低潮

剪捲閘門慣竊連盜8店 布碌崙商家自危

安珀赫德再出招...竟扯出這疑點 求丟棄判決結果

記者蘇詠智／即時報導
安珀赫德再出招，試圖爭取判決結果被丟棄，甚至可接受重審。（路透資料照片）
安珀赫德再出招，試圖爭取判決結果被丟棄，甚至可接受重審。（路透資料照片）

強尼戴普與前妻安珀赫德的誹謗官司宣判到現在差不多一個月，獲判要付強尼千萬美金賠償的安珀再度出招，委由律師出面訴請法庭拋棄判決結果，認為強尼戴普方面的證據無法證明安珀惡意誹謗，使他蒙受事業上與收入上的損失。外界雖然對安珀此舉並不感到意外，不過她的訴狀中提及陪審員有人的年齡有問題、適任程度與合法性受到質疑，判決也不能算數，這點倒是讓外界開了眼界。

安珀的律師指稱15號陪審員「看起來就不是1945年生，而是1970年生，顯然這位陪審員未經驗證，所以他是否被傳喚來加入這次的陪審團，是否適任，都需要再重啟調查。」安珀方面還建議不如重新再審，總之就是不接受目前自己慘敗的結果。

對於安珀已經厭惡至極的網友，諷刺道：「要是她乖乖道歉，不要再搞事，他(強尼)可能會算了，也不一定要她賠錢，但她愈愛對外放話，我就愈希望他把她吃乾抹淨。」有人替安珀辯護，稱在出庭作證的過程中，看得出強尼和安珀彼此都互相折磨、虐待，因為強尼是知名度高的巨星，判決才會是這樣的結果，立刻遭到網友圍剿，認為他根本搞錯重點，重點是強尼告安珀誹謗，而不是誰有沒有虐待誰，挺強尼的網友們認為安珀就是有誹謗強尼，再怎麼狡辯也一樣。

更有人修理安珀，說她口口聲聲表示希望強尼放過她，還稱自己為何會現身法庭是因為強尼想懲罰她，結果案子宣判到現在，強尼幾乎什麼都沒再提，安珀與律師不但都上電視接受訪問，還來這一套、妄想重審？安珀已經嚴重下滑的人氣，恐怕還要繼續探底。

強尼戴普自從誹謗官司宣判後都在歐洲巡演，幾乎不太提相關話題。（歐新社資料照片）
強尼戴普自從誹謗官司宣判後都在歐洲巡演，幾乎不太提相關話題。（歐新社資料照片）

上一則

「小小兵2」發威 終結戲院業兩年疫情低潮

延伸閱讀

超無辜…「格雷女」硬被扯進強尼、安珀糾紛中 求停手

超無辜…「格雷女」硬被扯進強尼、安珀糾紛中 求停手
強尼戴普告贏安珀赫德 事業起飛 最新古裝大片即將開拍

強尼戴普告贏安珀赫德 事業起飛 最新古裝大片即將開拍
傳迪士尼3億元請強尼再扮海盜 安珀被揭發自導自演裝窮

傳迪士尼3億元請強尼再扮海盜 安珀被揭發自導自演裝窮
談判破裂 安珀想上訴得繳天價保證金 律師：拿不出這些錢

談判破裂 安珀想上訴得繳天價保證金 律師：拿不出這些錢

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51
王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖：芒果TV提供

王心凌媽身材火辣「平常不穿內衣」 吳宗憲告白求交往

2022-06-26 22:02
劉嘉玲（左）多年來都會在社群媒體上發梁朝偉的生日文。（取材自微博）

梁朝偉的電眼太溫柔 劉嘉玲曬夫自拍祝福60大壽

2022-06-27 04:00

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此

美國人平均220萬元淨資產可算富有 加州要求遠高於此
白宮籲加油站降價 貝佐斯再開砲：簡直是誤導

白宮籲加油站降價 貝佐斯再開砲：簡直是誤導
8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威

8警開槍 俄州非裔男逃攔檢中60槍亡 民眾憤怒示威