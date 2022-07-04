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「小小兵2」發威 終結戲院業兩年疫情低潮

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「小小兵2」發威 終結戲院業兩年疫情低潮

記者蘇詠智／即時報導
「格魯」本尊史提夫卡爾（中）和小小兵們出席宣傳活動。圖／UIP提供
「格魯」本尊史提夫卡爾（中）和小小兵們出席宣傳活動。圖／UIP提供

新冠肺炎對電影票房造成的衝擊，似乎將於近日逐漸畫下句點，雖然疫情並未結束，但隨著「小小兵2：格魯的崛起」稱霸國慶日檔期、締造疫情期間內卡通動畫最佳首映票房紀錄，而「捍衛戰士：獨行俠」、「侏羅紀世界：統霸天下」等在檔影片後勁仍強，加上漫威「雷神索爾：愛與雷霆」來勢洶洶，各方預期即將到來的周末，票房表現會正式回復疫情爆發前的水準。

今年國慶檔，「小小兵2：格魯的崛起」以3天1.08億美元、預估4天票房將破1.27億美元，刷新國慶檔期賣座紀錄，也是今年票房最高的動畫電影。在此之前的兩年多內，主打闔家觀賞的影片絕少能開出媲美疫情前的熱烈票房，去年國慶檔上映的「寶貝老闆：家大業大」4天票房還不滿2000萬美元，不過當時採戲院與影音平台同步推出的方式，一定會削弱影院的票房，且「寶貝老闆」和「小小兵」之前賣座成績也有明顯差別。「小小兵2：格魯的崛起」上片之前造勢不斷，不僅聲音演出格魯的史提夫卡爾親自出席活動，小小兵們還在好萊塢中國戲院前蓋手印，連好萊塢高地廣場更布置成宛如小小兵的黃色外觀，噱頭十足。

至於「捍衛戰士：獨行俠」和「侏羅紀世界：統霸天下」在北美票房已分別破5億6000萬美元和3億3000萬美元，才上映不久的「貓王艾維斯」與「巴斯光年」前者北美賣座逼近7000萬美元，後者已經破億，「雷神索爾：愛與雷霆」又是看好北美至少熱賣3億美元的巨片，北美戲院業者經過兩年多的低潮，總算能夠再展歡顏。

好萊塢高地廣場也穿上「小小兵」外衣。圖／UIP提供
好萊塢高地廣場也穿上「小小兵」外衣。圖／UIP提供
「小小兵2：格魯的崛起」在國慶檔期開出驚人票房佳績。圖／UIP提供
「小小兵2：格魯的崛起」在國慶檔期開出驚人票房佳績。圖／UIP提供

疫情 電影 好萊塢

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