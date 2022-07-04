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「康熙」停播陷入低潮 小S吐內心話：發現自己不快樂

記者林怡秀／即時報導
小S（左）和S媽合作podcast節目。圖：金星文創提供
小S（左）和S媽合作podcast節目。圖：金星文創提供

小Ｓ在與Ｓ媽合作的podcast節目「老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話」中坦言當年「康熙來了」結束之後，第一年她覺得人生好開心，可以當好媽媽、做飯、學習、彈鋼琴；可是第二年老公Mike發現她不對勁，她也驚覺自己怎麼變成愛哭鬼，陷入人生低潮。

小Ｓ在自己主持的podcast「老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話」回溯，康熙停播第一年她真的覺得解脫了，可以開始嶄新人生，一切都很好。可是第兩年開始變成喝多一點就會哭的愛哭鬼，雖然嘴上跟記者聊天都說都不擔心，要做自己，很快樂；可是一旦發現演藝圈沒有自己真的也沒關係，變得很沒有安全感。有一天老公問她怎麼好久都懶得出門，她才發現自己似乎不快樂，趕緊找大Ｓ求助。

大Ｓ當時一眼就看穿她的沮喪與痛苦，雖然兩人都在家當媽媽，可是大Ｓ說，她是很健康的想當全職媽媽，但小Ｓ明明還想工作，很希望得到掌聲，為何不承認？大Ｓ也直指小Ｓ就是不承認內在的渴望，只願意在網路上貼文發言跟觀眾對話，其實最該做的是復出當主持人，小Ｓ則擔憂沒有人搭檔，她怕主持得不好，大Ｓ給了她一劑強心針，告訴妹妹誰規定一定要搭擋？只要小Ｓ肯主持，她願意出面當製作人。

但真正開工之前，小Ｓ一直很害怕抓不回主持的感覺、怕幽默感消失，好在攝影機一開，所有害怕憂鬱瞬間閃邊，她立刻找到自己的存在價值，反而格外珍惜回家當媽媽、工作結束當廢人的時間，享受其中。小Ｓ說，經過這段體會，她發現找到自己的價值，反而能讓身上每一個角色都快樂起來，工作有工作的快樂，耍廢有耍廢的快樂，當媽媽有當媽媽的快樂。

小Ｓ也特別建議如果身邊有很憂鬱的朋友，千萬不要光言語安慰，因為說什麼都沒用，Ｓ媽建議可以約他出去吃好的、小Ｓ建議可以約他去運動流汗，尤其朋友可以相約一起學跳舞，她自己光是看到朋友跳舞的樣子就會哈哈大笑，心情輕鬆很多。

小S 攝影

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