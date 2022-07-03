未提「祖國」遭圍剿 張學友回應「自有公論」

張學友遭到中國網友抨擊。圖／環球音樂提供

張學友應邀拍攝祝福香港 回歸中國25周年影片，但因提到「香港加油」且隻字未提「祖國」、「回歸」，被部分激進中國網友氣轟不愛國，央視緊急下架影片，稍早張學友表示：「本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。作為藝人不涉政治是我的基本原則。」

張學友提到自己在香港出生香港長大，也希望在香港老死，「正因爲我跟香港的緣份如此深，我見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴，緊接著疫情 ，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候。」

他說曾經聽過北京 加油、武漢加油、上海加油，「但『香港加油』卻因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』、『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語』、『禁色』，我個人無法理解。」

最後張學友表示：「我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。」