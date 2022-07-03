我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200中國投資人告美地產商涉綠卡詐欺 遭威脅撤銷申請

倪匡逝世 作家沈西城：「倪大哥」今午走了

未提「祖國」遭圍剿 張學友回應「自有公論」

記者林士傑／即時報導
張學友遭到中國網友抨擊。圖／環球音樂提供
張學友遭到中國網友抨擊。圖／環球音樂提供

張學友應邀拍攝祝福香港回歸中國25周年影片，但因提到「香港加油」且隻字未提「祖國」、「回歸」，被部分激進中國網友氣轟不愛國，央視緊急下架影片，稍早張學友表示：「本人（張學友）覺得我是一個愛國家，愛香港的中國人。作為藝人不涉政治是我的基本原則。」

張學友提到自己在香港出生香港長大，也希望在香港老死，「正因爲我跟香港的緣份如此深，我見證了香港最黃金最輝煌的時刻，跟現在的香港比較實在是強差人意。特別在過去的幾年裡，香港經歷了黑暴，緊接著疫情，百業蕭條，人心惶惶，香港正是須要努力加油的時候。」

他說曾經聽過北京加油、武漢加油、上海加油，「但『香港加油』卻因為一些犯了錯誤的人用過，『黑色』、『黃色』被一些別有用心犯了罪的人穿過，變成了愛國不愛國的標準，成為了『禁語』、『禁色』，我個人無法理解。」

最後張學友表示：「我更以身為中國人深感驕傲。本人更希望我們中國人是理性的，是以理服人的，在世界人面前展現中國人的風範。所謂聽其言，觀其行，本人是否愛國愛港，自有公論。謝謝大家對本人（一蟻民）的言行的監督，本人會本著身為中國人在大家監督下，繼續努力做一個好人，做一個好歌手。」

(取自微博)
(取自微博)

香港 北京 疫情

上一則

金曲獎／具俊曄告白：希望帶著我的音樂再來參加

下一則

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

延伸閱讀

900件藏品 香港故宮開幕 有人穿古裝參觀

900件藏品 香港故宮開幕 有人穿古裝參觀
張學友慶香港回歸 沒提「祖國」挨轟 央視火速刪片

張學友慶香港回歸 沒提「祖國」挨轟 央視火速刪片
習近平勝利訪港 卻難掩治港失敗

習近平勝利訪港 卻難掩治港失敗
芝加哥香港華協會舉辦座談會 慶祝香港回歸25周年

芝加哥香港華協會舉辦座談會 慶祝香港回歸25周年

熱門新聞

「愛情應該有的樣子」中，楊穎Angelababy（左）奪賴冠霖「螢幕初吻。(圖:愛奇藝國際站提供)

Angelababy確認情侶關係 賴冠霖擁她入懷：我也不想當弟弟了

2022-06-21 02:30
楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
伊能靜(左)上紐約夜店朝聖，駐顏有術的美貌讓粉絲稱羨。(取材自Instagram)

54歲伊能靜上紐約夜店 低胸超辣 無P真貌美成這樣

2022-06-21 08:37
林立洋（右）與妻子陳貞均爆婚姻危機。圖／摘自臉書

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

2022-06-27 10:51
王心凌在三公演出首度擔任隊長。圖：芒果TV提供

王心凌媽身材火辣「平常不穿內衣」 吳宗憲告白求交往

2022-06-26 22:02
劉嘉玲（左）多年來都會在社群媒體上發梁朝偉的生日文。（取材自微博）

梁朝偉的電眼太溫柔 劉嘉玲曬夫自拍祝福60大壽

2022-06-27 04:00

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
洛杉磯Nordstrom商場 14嫌搶刧高檔品逃躥

洛杉磯Nordstrom商場 14嫌搶刧高檔品逃躥
獨家／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

獨家／醋海生波拔槍互轟 芝女華埠當街掃射1死2傷

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍

成都美女老師爆紅 旁聽生比正式生多兩倍